Wall Street: le vert s'impose, les résultats en soutien information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, Wall Street s'est orientée à la hausse mardi, soutenue par une série de résultats au-dessus des attentes ainsi que par des espoirs d'accalmie sur le front du commerce.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 40.462,2 points, tandis que le S&P 500 progresse de 0,3% à 5544 points. Le Nasdaq prend de son côté 0,2% à 17.401,1 points.



Alors que plus d'un tiers des composantes du S&P doivent publier leurs comptes cette semaine, l'attention des investisseurs se focalise principalement sur la salve de résultats trimestriels tombée avant l'ouverture.



Avec des gains de presque 6%, Honeywell signe la plus forte hausse du Dow après avoir dépassé les attentes avec ses bénéfices et son chiffre d'affaires de premier trimestre.



En hausse de 0,8%, Coca-Cola lui emboîte le pas dans le sillage de performances meilleures que prévu et de la confirmation de ses objectifs annuels.



Sur le S&P, Pfizer grimpe de plus de 5% après s'être dit bien parti pour atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions de bénéfice pour 2025.



L'enthousiasme de début de journée est aussi porté par l'optimisme liée aux questions commerciales, alors que Donald Trump pourrait renoncer à certains droits de douane imposés aux constructeurs automobile étrangers.



Le seul indicateur attendu ce mardi, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board s'est fortement dégradé en avril pour s'établir à 86 pour le mois qui s'achève, contre 93,9 en mars.



Cette médiocre statistique est venue apporter de l'eau au moulin de ceux qui prédisent que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt au mois de juin.





