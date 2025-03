Wall Street: le vert domine avant la confiance du ConfBoard information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son rebond mardi à l'ouverture dans l'anticipation d'un indice de confiance du consommateur décevant qui pourrait pousser la Fed à baisser de nouveau ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,2%, laissant entrevoir des premiers échanges dans le vert.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est attendu peu après l'ouverture et les investisseurs espèrent qu'il leur fournira de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture.



Celui-ci, qui est attendu autour de 96 en mars contre 98,3 le mois dernier, sera particulièrement suivi un peu moins de deux semaines après l'annonce d'une chute de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, sur fond d'envolée des anticipations d'inflation des ménages.



La prudence reste cependant de mise, une baisse trop marquée du moral des consommateurs étant également susceptible de réveiller les craintes d'une récession.



Le mois dernier, le sous-indice des attentes du ConfBoard était ainsi ressorti pour la première fois depuis juin 2024 sous la barre des 80 points, un niveau généralement annonciateur d'une récession en devenir.



'Néanmoins, ralentissement n'est pas nécessairement synonyme de récession et la Fed considère toujours l'économie comme solide, notamment car le marché de l'emploi reste résilient avec un taux de chômage qui devrait rester relativement bas', souligne Thomas Giudici, chez Auris Gestion.



Le début de séance sera aussi marqué par la publication des ventes de logements neufs, qui devraient quant à elles avoir marqué un rebond au mois de février.



Outre les préoccupations macroéconomiques, les investisseurs gardent également un oeil sur l'évolution des questions commerciales, un certain attentisme s'imposant avant l'officialisation par Donald Trump, le 2 avril, de nouveaux droits de douane 'réciproques' contre les partenaires commerciaux des Etats-Unis.



Petit motif de soulagement, le président américain a assuré hier qu'il était prêt à accorder de 'nombreuses exemptions' à la mise en place de ces surtaxes.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.