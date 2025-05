Wall Street: le repli se poursuit avec la pharma information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en baisse mardi, principalement sous la pression des valeurs de la santé, affectées par des commentaires de Donald Trump sur l'instauration de prochains droits de douane.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones cède ainsi 0,4% à 41.024 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 17.739,6 points.



Avec un repli de près de 1,8%, l'indice sectoriel S&P de la santé essuie la plus mauvaise performance des grands secteurs de la cote, pénalisé par les propos du président américain.



Ce dernier a en effet décidé de faire passer un décret visant à encourager la fabrication de médicaments sur le territoire national, ce qui va passer par le mise en place des surtaxes douanières sur les importations dans le secteur.



Les produits pharmaceutiques étaient à ce stade exclus de la nouvelle politique tarifaire de l'administration américaine, même s'ils faisaient l'objet d'une enquête au sein de la 'section 232' du Trade Expansion Act, une législation héritée de la Guerre froide.



Parmi les titres les plus lourdement sanctionnés ce matin, Merck chute de 3,3% sur le Dow, suivi d'Amgen (-3%). Sur le S&P 500, Regeneron décroche de 4,7%, Moderna de 4,2% et Eli Lilly de presque 4%.



Un climat de prudence continue par ailleurs de dominer sur le marché à la veille des annonces de la Réserve fédérale.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la banque centrale américaine a entamé ses débats ce matin, mais ne présentera ses conclusions que dans l'après-midi de demain.



Si tout assouplissement monétaire semble exclu, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle baisse de taux dans les mois qui viennent.



Quoiqu'il en soit, Wall Street semble actuellement vouloir marquer une pause suite au puissant mouvement haussier amorcé ces dernières semaines.



Le S&P 500 a désormais effacé la totalité des pertes qu'il avait essuyées suite aux annonces du 'Liberation Day', une hausse tellement rapide qu'elle fait craindre à certains un nouvel accès de faiblesse en devenir.



Sur le front des indicateurs, le déficit commercial s'est accru à 140,5 milliards de dollars en mars, contre 123,2 milliards le mois précédent sous l'effet d'une augmentation de 4,4% des importations alors que les exportations sont restées quasi-inchangées.



Sur le marché des obligations, le 10 ans américain repart à la hausse piur s'établir au-delà de 4,35%





