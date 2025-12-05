Wall Street : le PCE n'a rien provoqué, le Nasdaq surperforme en hebdo
Les indices US progressent de façon laborieuse... mais de la prudence des opérateurs n'est pas une grande surprise alors le S&P500 et le Dow Jones renouent avec leurs records absolus.
Le S&P500 semblait en mesure de battre un record absolu de clôture en plafonnant à 6.895 (vers 16H) mais ce gains n'ont peu être conservés ( 0,2% à 6.870), même scénario pour le Dow Jones qui culminait vers 48.130 mais qui ensuite fléchi vers 47.960 ( 0,2%).
La semaine reste positive, mais pour le symbole avec 0,2% sur le "S&P" et 0,4% sur le Dow Jones, le Nasdaq avance de 1% cette semaine, avec un gain de 0,45% vers 25.700 ce vendredi
Adobe et Micron se détachent avec 5,7 et 5% mais l'actualité du jour, c'est l'offre de rachat de Netflix (-3%) sur Warner Bros/Discovery ( 6%).
Le chiffre qui aurait pu "faire l'actualité", c'est celui de l'inflation aux États-Unis, mais la publication du PCE de novembre fut un parfait "non-événement" avec un taux inchangé à 2,8% et une hausse séquentielle de 0,3%... comme prévu.
La bonne surprise provient du "sentiment des ménages" (indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan) qui remonte de 52 à 53,2, les revenus progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.
La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.
Le consensus relatif à une 3ème baisse de taux reste à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.
Les T-Bonds US se dégradent plus nettement avec un "10 ans" à 4,14% et un "2 ans" à 3,565% ( 3,5Pts respectivement).
