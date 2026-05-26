Wall Street : le Nasdaq à 30.000, le 'SOXX' à 74% en 8 semaines

Le Nasdaq-100 à 30.000, le S&P500 au-delà des 7.500, le Russell-2000 qui explose de 1,8% à 2.921Pts (contre un précédent zénith à 2.886 le 6 mai), le Nasdaq Composite à 26.650 (contre 26.635 le 14 mai) : c'est la carton plein de records absolus et de "doublés" intraday clôture. Ne manque que le Dow Jones -0,23% qui devient un indice "marginal" puisqu'il ne pèse plus qu'à peine 50% du "S&P100" et un gros tiers du S&P500.

Wall Street "voulait" de nouveaux records depuis les annonces triomphales de Trump samedi : le fait que rien ne se concrétise indiffère complètement le marché.

Cela permet de recommencer, encore et encore... puisque les démentis et les incidents documentés n'ont quasiment aucune prise sur les investisseurs : ils privilégient le "virtuel" (qui ne valide jamais les anticipations de réouverture d'Ormuz, pas une seule fois en 6 semaines) et ignorent le réel (qui invite à tempérer son enthousiasme).

Et à chaque fois que l'horizon géopolitique semble s'éclaircir, une furia haussière se déchaîne sur le secteur des semiconducteurs, ne laissant aucun autre choix aux "algos" que de se battre et surenchérir frénétiquement pour ramasser "tout ce qui bouge".

Aujourd'hui, c'était Micron : un analyste d'UBS triple d'un coup son objectif de cours car il vient de "revoir sa méthode d'évaluation des ventes futures" et juge qu'un petit sacrifice sur les marges garantira plus de régularité à long terme, la demande de "mémoire" pour l'I.A étant supposée proche de l'infini (et la Chine resterait pour encore des années un concurrent marginal).

Le titre prend 20% (et 180% depuis le 30 mars, cours presque triplé, capitalisation de 1.001Mds$) et fait littéralement exploser le "SOXX" de 6,10% à 537$ : 74% en 8 semaines et un nouveau record absolu pulvérisé suite à un gain de 10% en 48H.

Jamais aucun indice ou sous indice de la "tech" n'a jamais gagné 74% depuis 1971 (création du Nasdaq), ni représenté 75% de la hausse du S&P500 en 8 semaines.

Le Nasdaq-100 qui s'envole ce soir au-delà des 30.000Pts vient de rajouter 12.000Mds$ de capitalisation dans l'intervalle, le S&P500 12.500Mds$, soit très exactement 5 fois la capitalisation du CAC40, et 3 fois la bourse de Shenzhen (et tous ses producteurs de semiconducteurs).

Ce n'est même pas la peine d'évoquer les conséquences d'un processus de réouverture d'Ormuz prenant plusieurs semaines (entrainant inflation, rationnements, pénuries...) plutôt que quelques jours (version Trump).

Les négociations ne tiennent plus qu'à un fil, et il pourrait casser sur la question du Liban : c'est ce qui transparaît des dernières déclarations des autorités iraniennes, lesquels fustigent les revirements permanents des négociateurs américains, sous la pression des "va t'en guerre" du Congrès (Lindsey Graham, Ted Cruz) et de l'allié israélien qui intensifie ses frappes sur le Liban et de façon assumée "contre le Hezbollah".

Les bombardements israéliens s'étendent depuis 24H au delà de la "ligne jaune", le déplacement exigé par Tel Aviv de 1 million d'habitants de Beyrouth (avec son cortège de drames sanitaires) sont le meilleur moyen de torpiller tout accord entre Washington et Téhéran.

Dans la nuit de lundi à mardi, Washington a par ailleurs indiqué avoir mené des frappes de "légitime défense" dans le sud de l'Iran (nombreux échanges de tirs autour des îles qui occupent la partie Nord du détroit), ravivant les inquiétudes des marchés sur une possible escalade régionale.

Le président américain a prévenu que les Etats-Unis pourraient intensifier leurs actions militaires en cas d'échec des négociations.

Le baril de pétrole "WTI" refranchit les 100$ après avoir fléchi vers 96$ lundi, avant les accrochages de la nuit dernière).

Mais le WTI reste ancré autour de 94$ contre 98$ vendredi : c'est cependant un vrai progrès par rapport à vendredi, ce qui apaise un peu les tensions inflationnistes.

Les T-Bonds à "10 ans" effacent -6,5Pts à 4,508%, le "2 ans" -6Pts à 4,067% et le "30 ans " -5Pts à 5,032%.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs publié par le Conference Board. Celui-ci ressort à 93,1, contre 92 attendus par le consensus (après 93,8 en avril), limitant ainsi le repli observé sur le mois.