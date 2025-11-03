Wall Street: le Dow cale mais le Nasdaq poursuit son ascension
Deux heures environ après le début des échanges, le Dow perd 0,4% à 47.352.8 points, le S&P 500 reste stable autour de 6.841,8 points, mais le Nasdaq Composite prend 0,4% à 23.811 points, ce qui lui permet de se rapprocher d'une quarantaine de points de son record atteint la semaine passée, à près de 24.020 points.
Les marchés d'actions américains semblent éprouver quelques difficultés à poursuivre leur marche en avant après avoir aligné trois semaines consécutives de hausse et progressé pour le sixième mois d'affilée en octobre.
La semaine passée, le Dow Jones a encore signé des gains hebdomadaires de 0,7%, le S&P 500 s'est adjugé 0,8% et le Nasdaq a grimpé de 2,3%.
Si l'ambiance est à la consolidation sur la plupart des segments du marché, le compartiment technologique trouve aujourd'hui un nouveau soutien dans le regain d'activité dans le secteur de l'IA.
Amazon grimpe de plus de 4% suite à l'annonce par sa filiale de 'cloud' Amazon Web Services (AWS) d'un partenariat stratégique pluriannuel avec OpenAI, représentant un engagement de 38 milliards de dollars par le propriétaire de CahtGPT.
Parmi les autres poids lourds du Nasdaq, Nvidia s'adjuge 1,8% et Tesla 2,6%.
Cisco progresse de 1,7% à la faveur d'un relèvement de recommandation d'UBS, qui pense que l'équipementier de réseaux va lui aussi tirer partie de l'hyper-croissance de l'IA.
C'est néanmoins Kenvue qui signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500, avec un bond de quasiment 17%, alors que Kimberly-Clark a annoncé avoir trouvé un accord en vue d'acquérir le groupe de santé grand public dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisant ce dernier à plus de 48 milliards de dollars.
L'indice ISM manufacturier est ressorti à 48,7 en octobre, contre 49,1 le mois précédent, alors que les économistes l'attendaient en amélioration vers 49,5, mais ce chiffre confirmant la morosité actuelle de l'industrie n'a pas eu de véritable impact sur la tendance.
