 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street: le dossier vénézuélien sans effet, le Dow au plus haut
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 18:45

Wall Street prend le chemin de la hausse lundi, la bonne tenue des valeurs cycliques l'emportant largement sur l'incertitude liée à la situation au Venezuela suite au raid mené par les Etats-Unis contre le président Nicolas Maduro durant le week-end.

En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,5% à 49 134,5 points, après avoir établi un nouveau record absolu au-delà de 49 140,6 points, ce qui l'amène à environ 1,7% du seuil psychologique des 50 000 points.

Le S&P 500 prend quand à lui 0,6% à 6 916,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 23 432.6 points.

Pour l'instant, les marchés ne tiennent absolument pas compte de l'attaque conduite samedi par Washington contre le Venezuela, qui n'a strictement aucun impact sur les principaux indices boursiers new-yorkais.

"Il y a zéro retombée des événements du week-end", constate un trader. "Au final, les risques géopolitiques, même d'importance, font souvent long feu, sauf lorsqu'ils ont des répercussions sur le pétrole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", ajoute-t-il.

Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,8% à 58,3 dollars suite à ces développements.

Les analystes font remarquer que le pays possède, certes, les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, mais n'anticipent pas pour autant d'augmentation rapide de ses capacités, de ses niveaux de production ou de son offre au vu de l'état dégradé de ses infrastructures énergétiques.

"On voit que même lors du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui dure pourtant depuis longtemps et qui n'est toujours pas réglé, l'impact au niveau des marchés avait été beaucoup plus court que ce que l'on pouvait imaginer", rappelle le trader.

Signe de cet effet neutre ou presque, l'indice de volatilité VIX du CBOE se tend à peine de 1,5% à 14,7.

Le début de séance a également été marqué par la publication d'indicateurs qui dont la teneur n'a pas marqué non plus les esprits.

A 47,9, l'indice ISM manufacturier américain s'inscrit en effet en léger recul par rapport à son niveau de 48,2 observé le mois précédent. A titre de comparaison, les économistes de Jefferies indiquait l'attendre à 48,0 pour le mois écoulé.

Au niveau sectoriel, les valeurs les plus recherchées sont les financières ( 2,8%), l'énergie ( 2,5%) et la consommation non-essentielle ( 2,4%), les investisseurs cherchant visiblement à se focaliser sur des titres présentant des fondamentaux solides et des valorisations attractives.

Du côté des valeurs, le spécialiste des puces mobiles Qualcomm s'illustre tout particulièrement ( 2%) suite à la présentation lors du CES de Las Vegas d'une nouvelle gamme de processeurs devant servir de véritable "cerveau" pour les robots domestiques ou humanoïdes.


Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Après sa capture, Maduro plaide non coupable de trafic de drogue à New York
    information fournie par AFP 05.01.2026 18:51 

    Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui, et assuré être "toujours le président" de son pays. "Je suis innocent, je ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 18:29 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

  • Le lundi, c'est private equity : les avantages du marché secondaire
    Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire
    information fournie par Boursorama 05.01.2026 18:29 

    Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, nous en dit plus sur les avantages de l'investissement sur le marché secondaire. Si vous ne savez pas ce qu'est ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en légère hausse
    information fournie par AFP 05.01.2026 18:26 

    La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, peu échaudée par les tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela, qui ont même soutenu les valeurs de la défense. Le CAC 40 a pris 0,20%, clôturant à 8.211,50 points, soit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank