Wall Street: le commerce pèse, mais la semaine est gagnante

(CercleFinance.com) - Wall Street est repartie à la baisse vendredi après un nouveau regain de tension commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui est venu au climat de confusion qui entoure actuellement la question des droits de douane.



Vers 11h15 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,1% à 42.191,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 19,089 points.



La lourdeur domine sur le marché suite à la publication d'un post de Donald Trump sur son média social Truth dans lequel le président américain accuse la Chine d'avoir 'totalement violé' l'accord que les deux puissances avaient entériné à Genève au début du mois.



Ces déclarations viennent nourrir les doutes entourant la capacité des deux premières économies mondiales à parvenir à un compromis commercial dans les semaines ou les mois à venir.



Ces incertitudes viennent aussi s'ajouter à l'imbroglio judiciaire qui entoure la légalité des nouveaux droits de douane imposés par la Maison Blanche, maintenus hier par une cour d'appel après la décision contradictoire prise mercredi par le Tribunal du commerce international.



L'impact négatif du regain de tensions entre Washington et Pékin relèguent au second plan les derniers chiffres de l'inflation, qui se sont pourtant montrés plutôt rassurants.



L'indice des prix à la consommation dit 'PCE' - très surveillé par la Fed -est en effet ressorti à 2,1% en avril en rythme annuel, après +2,3% en mars.



En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, il s'est établi à 2,5%, contre 2,7% le mois précédent, confirmant la récente tendance au ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Les économistes de CPR AM font remarquer que l'inflation PCE revient ainsi à son plus bas niveau depuis quatre ans, ce qui montre que les hausses de droits de douane mises en place ces derniers mois n'ont pour l'instant pas d'impact significatif sur les prix.



'Surtout, la baisse du 'core PCE' a été tirée par les services hors logement qui étaient l'une des principales causes d'inquiétude pour la Fed sur les derniers trimestres', souligne Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez le gestionnaire d'actifs.



'C'est donc un rapport très rassurant pour la banque centrale américaine', conclut-il.



Les indicateurs conjoncturels du jour semblent tout de même un peu arrangé les choses, puisque l'indice de confiance de l'Université du Michigan s'est aussi révélé meilleur que prévu.



L'indice de confiance de l'UMich est ressorti à 52,2 ce mois-ci, comme au mois d'avril, alors qu'une première estimation publiée il y a deux semaines l'avait donné en net repli à 50,8.



Wall Street se dirige ainsi vers des gains hebdomadaires après les pertes de l'ordre de 2,5% essuyées la semaine dernière.



Sur cette semaine écourtée pour cause de 'Memorial Day', le Dow Jones s'adjuge pour le moment 1,4% et le Nasdaq 1,9%.





