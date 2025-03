Wall Street: le bras de fer commercial s'intensifie information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait prolonger son repli mardi matin, l'annonce hier par Donald Trump de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane continuant de peser sur la tendance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 0,6%, annonçant une poursuite des pertes de la veille, qui s'étaient déjà étagées entre 1,5% et 2,6%.



Donald Trump a officialisé mardi une nouvelle étape de sa politique protectionniste en annonçant la taxation immédiate des biens en provenance du Canada et du Mexique, alors que de précédentes informations évoquaient plutôt une mise en oeuvre au mois d'avril.



Le président américain a également annoncé que les tarifs sur la Chine seraient relevés de 10%, ce qui vient s'ajouter à la hausse de 10% déjà mise en place sur les produits chinois depuis un mois.



Les investisseurs redoutent que cette décision constitue une escalade majeure dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin, susceptible d'alimenter davantage la confusion et la volatilité qui règnent sur les marchés.



Pékin a estimé que ces mesures violaient les règles de l'OMC, mais aussi qu'elles risquaient de perturber la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales.



'Si ces annonces font sûrement partie d'une stratégie de négociation, l'impact sur l'économie américaine n'en est pas moindre', prévient Romane Ballin, gérante chez Auris.



La professionnelle souligne que les signaux d'inquiétudes se multiplient entre, la baisse des dépenses de consommation des ménages américains en janvier et le repli de la confiance des consommateurs du Conference Board.



Ce matin, le distributeur Target a fait état de résultats de 4ème trimestre meilleurs que prévu, mais prévenu que l'incertitude entourant l'impact des surtaxes douanières pèserait sur sa rentabilité cette année.



Pour Romane Ballin, la dynamique économique aux Etats-Unis apparaît de plus en plus fragile.



'L'indicateur GDP Now de la Fed d'Atlanta anticipe une contraction du PIB au 1er trimestre de -1,5% en rythme annualisé!', fait-elle valoir dans une note.



Ces questionnements ne devraient pas empêcher le président américain de défendre son agenda 'MAGA' consistant à accorder la priorité aux Etats-Unis lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès prévu dans la soirée.



Avec le retour des tensions commerciales, le rendement des Treasuries à dix ans revient, à 4,13%, à un plus bas depuis octobre dernier dans l'anticipation d'une poursuite des baisses de taux de la Fed afin de soutenir la croissance.



Le marché des devises réagit également aux nouveaux développements sur le front du commerce international, l'euro remontant bien au-delà du seuil de 1,05 face au dollar, à plus de 1,0540.



Les cours du brut évoluent en baisse, l'intensification des tensions commerciales faisant craindre pour la demande globale de pétrole, ce qui fait reculer le baril de brut léger américain (WTI) de 1% autour de 67,7 dollars.





