Wall Street: la trêve USA-Chine saluée, PCE sans grand effet

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert vendredi à l'ouverture dans le sillage de la trêve commerciale scellée entre Washington et Pékin, qui laisse espérer d'autres accords allant dans le même sens.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Dow Jones et de 0,2% pour le Nasdaq.



Lors d'une interview à Bloomberg TV, le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré hier soir qu'une trêve commerciale avec la Chine avait été scellée, Pékin s'étant engagé à livrer comme prévu les terres rares si cruciales pour l'industrie américaine.



Ces propos laissent entrevoir la possibilité d'un accord plus général entre les deux pays, voire d'autres 'deals' avec certains partenaires comme l'Union européenne, alors que le délai accordé par Donald Trump quant à la mise en place de ses nouveaux droits de douane promis lors du 'Liberation Day' doit expirer le 9 juillet.



Si les investisseurs saluent l'accalmie dans le conflit sino-américain, ils restent prudents et n'écartent pas l'éventualité d'un retour des tensions entre les deux pays, habitués à des relations difficiles.



Les secteurs les plus sensibles au commerce comme la technologie ou les ressources de base pourraient cependant être plébiscités aujourd'hui.



La publication, une heure avant l'ouverture, de chiffres de l'inflation globalement conformes aux attentes a en revanche été accueillie sans grande émotion.



Les données du Département du Commerce montrent que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,3% en mai en rythme annuel, après +2,2% en avril.



En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est établi à +2,7% contre +2,6% le mois précédent.



Cette petite accélération, sur des niveaux déjà élevés, n'a pas beaucoup fait bouger la trajectoire des baisses de taux attendue par les investisseurs au cours des mois à venir.



Selon le baromètre Fedwatch du CME Group, les traders continuent d'anticiper à 20,7% le scénario d'un assouplissement de 25 points de base à la fin du mois de juillet et à 72,3% celui d'une baisse de taux en septembre.



Parmi les valeurs à suivre, Nike bondit de 11% en préouverture après avoir fait état hier soir de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, la réduction de ses stocks ayant permis au groupe de redynamiser ses marges.



Les rendements des emprunts d'Etat repartent en légère hausse après les derniers chiffres de l'inflation, après leur repli des derniers jours dû à la perspective de la nomination anticipée d'un successeur plus 'colombe' de Jerome Powell, le président de la Fed.



La trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine favorise un rebond des cours du brut, ce qui n'empêche pas le pétrole de se diriger vers de lourdes pertes sur la semaine.



Le brut léger américain (WTI) reprend 0,8% au-delà de 65,7 dollars, alors qu'il évoluait à plus de 77 dollars il y a une semaine, sur fond de conflit Iran/Israël.





