Wall Street: la tentative de rebond tourne court

(CercleFinance.com) - Attendue en petite hausse, Wall Street se montre finalement hésitante ce mardi, alors que les rendements obligataires repartent à la hausse en amont d'un discours du président de la Fed plus tard dans la journée.



En fin de matinée, le Dow Jones avance encore de 0,2% à 37.804,2 points, tandis que le Nasdaq Composite plie de son côté de 0,1% à 15.878,1 points.



Après s'être tassés en début de matinée, les rendements américains poursuivent leur ascension alors que les récents indicateurs économiques aux Etats-Unis ont rendu moins probable le scénario d'une prochaine baisse des taux de la Fed.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor à dix ans repasse au-delà de la barre de 4,65%, retrouvant des plus hauts depuis novembre dernier.



Il se rapproche progressivement de son seuil de 5% atteint au mois d'octobre, qui constituait pour mémoire un pic depuis 2007.



'Le fait que les rendements obligataires se rapprochent de records depuis la crise financière pénalise l'appétit pour le risque', commentent les stratèges de Goldman Sachs.



'La conjugaison d'une croissance économique décevante et de rendements obligataires en hausse, sans amélioration de l'activité, pourrait encore davantage peser sur les marchés d'actions', avertissent-ils.



La remontée continue des rendements obligataires impacte le secteur de la technologique, jugé particulièrement sensibles à l'évolution des taux.



Apple lâche ainsi 2% et Tesla cède 2,9% pour retomber sous la barre des 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.



AMD parvient néanmoins à progresser de 1,6% après un relèvement de recommandation de HSBC, qui se dit confiant sur les perspectives du groupe dans les processeurs graphiques pour l'IA.



Le niveau élevé des rendements empêche par ailleurs les actions de répondre positivement aux bons résultats d'entreprises.



Morgan Stanley se distingue malgré tout avec un gain de plus de 3% suite à des résultats trimestriels largement supérieur au consensus, provenant notamment de la bonne santé de sa division de banque d'investissement, IPO en tête.



Bank of America - dont les performances trimestrielles s'avèrent plus mitigées - lâche de son côté 3,7% dans les premiers échanges.



En vue également, Johnson & Johnson recule de 1,7% dans le sillage d'une publication trimestrielle sans surprise, qui s'est accompagnée d'un relèvement du dividende trimestriel.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, doit s'exprimer à l'heure du déjeuner à l'occasion d'une conférence consacrée à l'économie canadienne, mais organisée depuis Washington.





