Wall Street: la tension des taux post-'NFP' pèse sur la tech information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est lourdement replié à la suite de la publication d'un 'NFP' bien plus vigoureux que prévu (30.000 emplois non agricoles de plus que ce que le consensus prévoyait, avec un total de +256.000, sur fond de chômage en repli imprévu à 4,1%).



Le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont chuté de 1,63%, le S&P500 de 1,54%, et le Russell-2000 a décroché de -2,22%. Le 'VIX' s'est redressé de près de +9% vers 18,7 et a inscrit son pire score depuis le 20 décembre 2024.



Après avoir ignoré durant des semaines la tension des taux, il semblerait qu'un cap ait été franchi avec des T-Bonds dont le rendement s'est envolé au-delà de 4,70%. Le rendement du '10 ans' a fusé de +9 points de base vers 4,77%... et le '30 ans' de +34,5 pbs à 4,96%, après avoir testé en intraday la barre symbolique des 5,00% (4,999%).



Les rendements sont un peu retombés après la parution à 16H00 de l'indice UMich de confiance des ménages américains, qui a reculé à 73,2 en janvier après 74 le mois dernier, alors que les économistes et analystes prévoyaient un repli plus limité à 73,9.



Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée à 77,9 contre 75,1 le mois précédent, celle des perspectives a reculé à 70,2, après 73,3 en décembre.



L'Université du Michigan explique cette détérioration par leurs inquiétudes entourant l'évolution des prix, leurs anticipations d'inflation à un horizon de 12 mois s'établissant à +3,3% contre +2,8% le mois dernier.



Le Nasdaq-100 a été plombé par les chutes d'ON-Semiconductor -7,5%, PayPal -5,2%, AMD -4,8%, Nvidia -3%, Apple -2,5%... et l'indice 'SOXX' a reculé de -2,4%. A noter le plébiscite du rachat de Calpine par Constellation Energy qui s'est envolé de +25% pour inscrire un nouveau record absolu à 305$.





