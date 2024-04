Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tendance se retourne avec l'indice ISM information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 17:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la hausse mercredi matin suite à la publication d'un indice ISM des services inférieur aux attentes, venu accréditer le scénario de prochaines baisses de taux.



En fin de matinée, le Dow Jones inverse la vapeur et grappille 0,2% à 39.253,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,6% à 16.337,3 points.



Wall Street avait ouvert en baisse auparavant, prolongeant son mouvement de consolidation de la veille dû au rebond des cours du pétrole et à ses implications préoccupantes quant à un éventuel réveil de l'inflation.



Le ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de l'activité dans le secteur des services, annoncé en début de séance, semble néanmoins ouvrir la voie à un prochain assouplissement monétaire.



L'indice ISM des services est en effet retombé à 51,4 le mois dernier, contre 52,6 en février, alors que les économistes l'attendaient en petite hausse, voire au pire inchangé.



Les prises de risques demeurent toutefois limitées à quelques minutes des déclarations très attendues du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui s'exprimera dans quelques instants.



Les observateurs n'anticipent aucune annonce spectaculaire de la part du patron de la Fed à l'occasion du forum économique de l'Université de Stanford.



Mais le président de la banque centrale pourrait néanmoins fournir aux marchés de nouvelles indications sur son évaluation de la conjoncture économique et sur les projets de l'institution en matière de taux.



En attendant, l'once d'or vient de franchir le cap des 2.300 dollars, un nouveau record absolu, soit un gain de 10% depuis le franchissement de son précédent record à 2.070 dollars.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux derniers développements sur le marché pétrolier, où le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) retrace son zénith annuel de mardi vers 86 dollars.



Peu de mouvement du côté de l'obligataire, même si le rendement des Treasuries à dix ans se tend à la marge de trois points de base au-delà de 4,39%, ce qui correspond toutefois à la pire marque observée depuis la fin novembre.



Côté valeurs, Ford se distingue (+2,6%) après avoir déjoué la tendance baissière du marché automobile américain au premier trimestre, avec des ventes en hausse dopées par le succès de ses modèles électriques.



Intel chute de son côté de plus de 7% après avoir révélé que sa branche 'Foundry' - son activité de fabrication de plaquettes de silicium nouvellement lancée - avait essuyé une perte opérationnelle de près de sept milliards de dollars l'an dernier.





