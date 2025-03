Wall Street: la tendance s'alourdit après l'ISM et le PMI information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, Wall Street s'est orientée à la baisse lundi matin, tirée vers le bas par les chiffres décevants des indices PMI et ISM manufacturiers, qui alimentent les craintes concernant l'économie américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,1% à 43.807,6 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 0,5% à 18.757,4 points.



La tendance s'est alourdie peu après l'ouverture, au moment de la publication de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité manufacturière, qui a pourtant a grimpé à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.



Mais Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, avertit que cette remontée risque bien de s'avérer 'de courte durée'.



'La production comme les achats ont souvent été dopés par des entreprises et leurs clients cherchant à renforcer leurs stocks afin d'anticiper les hausses de prix et les difficultés d'approvisionnement qui pourraient naître de l'implantation des nouveaux droits de douane', explique-t-il.



L'indice ISM manufacturier s'est quant à lui contracté à 50,3 en février, après 50,9 en janvier, alors que les économistes l'attendaient en repli plus limité autour de 50,7.



Ces données montrent par ailleurs que la demande s'affaiblit, avec un indice des nouvelles commandes retombant en contraction, à 48,6 contre 55,1 le mois précédent.



Wall Street a encore accentué ses pertes dans le sillage de cette statistique, qui tombe dans un contexte de tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires commerciaux.



Les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine conduisent les investisseurs à se réfugier sur le marché obligataire, avec un rendement des bons du Trésor à dix ans qui repasse sous la barre de 4,20%.



Le dollar chute lui aussi après la publication des indices PMI et ISM manufacturiers, ce qui permet à l'euro de remonter au-delà de 1,0490.



Les craintes entourant la santé de l'économie pèse également pesé sur le brut léger américain (West Texas Intermediate) qui cède 0,3% à 69,5 dollars.





