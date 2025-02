Wall Street: la prudence domine avant l'audition de Powell information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en léger repli mardi dans un marché qui s'annonce relativement étroit en attendant l'allocution du président de la Réserve fédérale devant le Congrès.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,3% et 0,5%, laissant entrevoir une ouverture en territoire négatif.



Les investisseurs s'attendent à ce que Jerome Powell réaffirme son approche prudente en matière d'évolution de l'assouplissement monétaire, du moins jusqu'à ce que le reflux de l'inflation devienne plus tangible.



'Toutes les interventions du président de la Réserve Fédérale sont surveillées mais celle-ci revêt un caractère particulier', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Elle intervient quelques semaines après l'investiture de Donald Trump et dans un contexte où la Fed a fait une pause sur les baisses de taux en raison de l'absence de nouveaux progrès sur le front de l'inflation', rappelle le stratège.



Avec une inflation qui demeure au-dessus de l'objectif des 2%, Jerome Powell peut se permettre d'attendre, estiment les professionnels, d'autant plus que la rhétorique protectionniste de Donald Trump vient ajouter une part d'incertitude.



'Dans le contexte de forte incertitude commerciale, Jerome Powell ne devrait pas changer son fusil d'épaule devant les sénateurs, il plaidera probablement la patience avant de nouvelles baisses de taux, attendant d'y voir plus clair concernant les effets sur les prix et l'emploi des nouvelles politiques mises en place par l'administration Trump', indique Alexandre Baradez, chez IG.



A ce stade, les marchés n'attendent pas de nouvelle baisse de taux avant le mois de juillet, et encore avec une probabilité estimée à 43% qui dépasse de peu le scénario d'un 'statu quo', évalué à 40% selon l'outil FedWatch.



L'audition du président de la Fed par le comité des affaires bancaires du Sénat débutera à 10h00 (heure de New York).



Du côté des valeurs, Coca-Cola est attendu en hausse de 4% après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre et livré des perspectives solides pour son exercice 2025.



Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.