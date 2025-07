Wall Street: la pression monte de plus en plus sur la Fed information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi matin, les investisseurs étant visiblement tentés d'amorcer un rebond dans un contexte qui reste néanmoins marqué par l'attentisme à la veille les décisions de la Réserve fédérale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le S&P 500 et de 0,4% pour le Nasdaq.



Une certaine prudence pourrait néanmoins freiner les échanges alors que la Fed entame ce mardi une réunion de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait maintenir ses taux inchangés pour la septième fois d'affilée.



La banque centrale devrait confirmer son approche prudente, en maintenant une posture attentiste et équilibrée, mais en ouvrant aussi la porte à la possibilité de baisser ses taux d'ici la fin de l'année.



Une pression de plus en plus forte s'exerce sur l'institution afin que le ralentissement économique soit explicitement évoqué dans son diagnostic, ce qui constituerait un pas de plus en direction d'une reprise de sa politique d'assouplissement monétaire.



Au-delà des appels de Donald Trump en faveur de rapides baisses de taux, deux membres dissidents du comité politique monétaire (FOMC) de la banque centrale , Christopher Waller et Michelle Bowman, devraient se prononcer contre le 'statu quo' et plaider pour une baisse de taux demain.



Les intervenants de marchés sont par ailleurs confrontés à des résultats de sociétés mitigés.



Alors que la période des publications est maintenant bien lancée, les performances de poids lourds comme Merck ou UPS sont lourdement sanctionnés en préouverture, tandis que ceux de Boeing et Procter & Gamble sont mieux accueillis.



Si le panorama semble aujourd'hui quelque peu brouillé de ce point de vue, ce qui rend le marché sceptique, ce sont surtout les résultats des grands groupes technologiques dont Apple, Amazon, Meta et Microsoft qui détermineront la tendance dans les prochains jours.



Du côté de la conjoncture, les investisseurs seront attentifs à quelques indicateurs, dont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui devrait rester bien orienté.



Le dernier rapport 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail sera également suivi à trois jours de la parution des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.







