Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: la menace inflationniste fait son retour information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, rattrapée par les craintes de voir l'inflation forcer la Réserve fédérale à opter pour de nouvelles hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent tous autour de 0,2%, laissant entrevoir une poursuite du repli de la veille.



La récente flambée des cours du pétrole est venue raviver la menace d'une accélération de l'inflation, une perspective qui pourrait être synonyme de prochains relèvements des taux d'intérêt.



Si le marché pétrolier cède à quelques prises de profit ce matin, il avait atteint hier de nouveaux plus hauts depuis l'automne 2022, porté par la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie de limiter leur production.



Après avoir atteint le seuil de 87 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,4% à 86,4 dollars tandis que le Brent de Mer du Nord lâche 0,6% à 89,5 dollars, contre plus de 91 dollars la veille.



D'après les analystes, ce redressement devrait se poursuivre en raison d'une configuration offre-demande qui n'a aucune raison de s'améliorer d'ici à la fin de l'année.



'La demande mondiale de pétrole devrait atteindre un record historique en 2023', fait remarquer Alexandre Hezez, le stratégiste du Groupe Richelieu, rappelant que la Chine contribuerait 'massivement' à cette croissance malgré des signes récents de normalisation.



La remontée des cours pétroliers signale une hausse des pressions inflationnistes qui pourrait inciter la Réserve fédérale à relever encore ses taux d'intérêt cette année, contrairement au consensus qui domine actuellement.



Si le rendement des Treasuries à dix ans se tasse un peu à 4,25%, il reste à des niveaux proches de ses plus hauts annuels et depuis la crise financière de 2008.



Au chapitre économique, les intervenants de marché suivront en début de séance la publication de l'ISM des services, qui devrait montrer que le secteur demeure en zone d'expansion, signe de la bonne santé de l'économie américaine.