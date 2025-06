Wall Street: la hausse se poursuit malgré les indicateurs information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 17:39









(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sa série haussière ce mercredi en dépit d'indicateurs décevants venus entretenir le flou sur l'évolution de la première économie mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones aligne une cinquième séance de gains et progresse de 0,2% à 42.599,9 points tandis que le Nasdaq Composite, en hausse de 0,3% à 19.467,5 points, ce qui lui permet de revenir à moins de 4% de son record absolu atteint en février dernier.



Publiée une heure avant l'ouverture, l'enquête mensuelle ADP a montré que le secteur privé américain n'avait créé que 37.000 nouveaux postes au mois de mai, alors que le consensus en envisageait 115.000.



Ces chiffres laissent penser que le marché du travail ralentit fortement, ce qui ravive les craintes d'une décélération de la croissance et rend les investisseurs moins optimistes en vue du rapport officiel sur l'emploi qui paraîtra vendredi.



Autre élément préoccupant, l'activité dans le secteur des services s'est contractée en mai, une première depuis juin 2024, à en croire le dernier rapport de l'ISM.



A 49,9 en mai, l'indice témoigne d'une légère contraction de l'activité (soit sous les seuil des 50), ce qui n'est arrivé que quatre fois en cinq ans, c'est-à-dire depuis la reprise qui avait suivi la pandémie de coronavirus en juin 2020.



Parallèlement, ces statistiques moins bonnes que prévu renforcent l'optimisme des investisseurs quant à une baisse prochaine de taux de la part de la Réserve fédérale.



En réaction à l'enquête ADP, le président américain Donald Trump a de nouveau exhorté le président de la Fed, Jerome Powell, à réduire des taux d'intérêt qu'il juge trop élevés.



Après les chiffres du jour, les traders ont revu à la hausse la probabilité estimée d'une baisse de taux dès le mois prochain, désormais estimée à près de 29% contre moins de 24% hier d'après le baromètre FedWatch du CME.



Le marché obligataire se détend fortement dans le sillage des derniers indicateurs. Le rendement des Treasuries à 10 ans revient en direction de 4,38% alors qu'il se situait à 4,46% hier soir.



Du côté de l'énergie, le brut léger américain (WTI) se replie vers 62,5 dollars malgré la parution des stocks hebdomadaires de carburant, ressortis en baisse de 4,3 millions de barils la semaine passée.





