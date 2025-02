Wall Street: la hausse l'emporte finalement information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - A Wall Street, tout comme la veille, les indices se sont montrés initialement hésitants, mais les acheteurs se sont de nouveau imposés en fin de séance, témoignant d'une confiance inoxydable à la veille de la publication du 'NFP'.



Le Dow Jones qui s'effritait de 0,2% vers 15H30, a fini en baisse de -0,3%, mais le S&P500 a accru son avantage (+0,35%) et le Nasdaq a gagné 0,5%, dans le sillage une nouvelle fois de Nvidia (+3,1% et 3.150Mds$ de 'capi') et Palantir (+10%). Ce dernier a inscrit un nouveau record absolu à 111,5$, atteignant une capitalisation de 242Mds$, soit 65 fois son chiffre d'affaires estimé pour 2025, un record en la matière.



Il y avait également plusieurs résultats très attendus et ceux de Ford, pourtant meilleurs qu'anticipé, se soldent par un repli de -7% car le groupe se montre 'prudent' pour 2025. A noter que le fabriquant de cyber truck électrique 'Nikola' s'apprête à déposer le bilan.



Les résultats de Qualcomm ont également été fraichement accueillis (-3,7%), ainsi que ceux d'Arm Holdings (-3,4%) : là encore des résultats supérieurs aux attentes, mais des perspectives en-deçà des espérances... il est vrai très élevées.



Les investisseurs abordaient pleins de confiance les résultats d'Amazon : un bénéfice record était anticipé et ce fut bien le cas avec 20Mds$ de profit et 187,8Mds$ de chiffre d'affaires au 'T4'... mais les prévisions de revenus pour le trimestre en cours (151 et 155,5Mds$) sont en-deçà des 160Mds$ espérés, notamment dans le 'cloud', même chose que pour Alphabet.



Côté chiffres, le Département du Travail a enregistré 219.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 27 janvier, un chiffre en hausse de 11.000 par rapport à la semaine précédente (qui avait été revu à la hausse de 207.000 à 208.000).





