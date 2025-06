Wall Street: la hausse l'emporte à la veille du CPI information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - A Wall Street, le vert s'impose pour la seconde séance consécutive, sans véritable catalyseur, mais avec la confirmation que toute mauvaise nouvelle concrète ou potentielle reste ignorée : le marché n'a plus qu'un seul sens depuis le 7 ou le 9 avril et lorsque l'actualité s'avère quasi inexistante, c'est la tendance haussière qui s'impose.



Nouvelle démonstration avec le Dow Jones qui grappille +0,25%, tandis que le S&P500 et le Nasdaq gagnent respectivement +0,55% et +0,63% (toujours dans le sillage des '7 fantastiques' et des semi-conducteurs).



L'absence d'avancées à l'issue de la première journée de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine à Londres n'inquiète pas Wall Street : 'si on discute, c'est qu'on a la volonté de parvenir à une solution'.



'Avec les nouvelles discussions ouvertes entre Washington et Pékin, l'optimisme est toujours là', reconnait Charu Chanana, la stratégiste en chef des investissements chez Saxo.



'Mais la dynamique a changé', avertit-elle cependant. 'Le temps des victoires faciles - pauses tarifaires en l'échange de concessions mineures - est bel et bien révolu'.



'Les points de friction sont désormais plus profonds et englobent les embargos technologiques, les questions d'approvisionnement en terres rares, les visas étudiants et les préoccupations liées à la sécurité nationale', prévient la stratège.



En cette veille de publication du 'CPI', le compartiment obligataire a connu une séance en deux temps : ce mardi matin, nette détente des rendements, puis avec le retour de l'optimisme et du 'risk-on' à Wall Street, les T-Bonds ont recédé une bonne partie de leur avance et ils ne se détendent que légèrement: de -1,2 point de base sur le '10 ans' vers 4,471%, et de -2,5 points de base sur le '30 ans' (à 4,940%).



Sur le marché des changes, le '$ Index' a fini inchangé à 99,00.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.