Wall Street: l'optimisme sur le commerce perdure information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son récent mouvement de hausse vendredi matin, toujours favorisée par des nouvelles encourageantes sur le front des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,5%, laissant entrevoir une troisième séance d'affilée dans le vert.



L'espoir de voir la guerre commerciale entre Washington et Pékin bientôt s'estomper et celui de voir la Fed baisser prochainement ses taux ont relancé l'optimisme des investisseurs ces deux derniers jours.



Depuis lundi, le Dow Jones a grappillé 0,1%, mais le Nasdaq accuse encore un repli de 0,3%.



Les performances de cette dernière séance de la semaine vont donc s'avérer déterminantes pour que les marchés d'actions parviennent à aligner une troisième semaine consécutive de progression.



Donald Trump a entretenu ce matin l'optimisme ambiant sur les questions commerciales en déclarant sur son réseau social Truth que la Chine avait tout intérêt à ouvrir son marché aux Etats-Unis.



'Ce serait bénéfique pour eux. Les marchés fermés ne fonctionnent plus de nos jours', a indiqué le président américain.



Ces déclarations interviennent alors que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent doit rencontrer ce week-end en Suisse son homologue chinois, le vice-Premier ministre He Lifeng.



Pour les stratèges de Barclays, les récents développements sur le front commercial laissent penser que le pic d'incertitude ayant trait aux droits de douane pourrait bien avoir atteint été passé et qu'une désescalade est désormais en vue, ce qui devrait soutenir les marchés.



'L'adage 'n'allez pas à l'encontre de Trump' (don't fight Trump) tourne à plein et au vu du climat actuel, les investisseurs pourraient bien être tentés de ne pas rater le train du rebond plutôt que de l'éviter', explique la banque britannique.



Wall Street avait fini en hausse jeudi soir dans le sillage de la signature d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, mais des prises de bénéfices avaient toutefois réduit sa progression en fin de séance.



Pour certains observateurs, ces atermoiements sont le signe qu'une partie des investisseurs commencent à s'interroger sur la solidité du rebond en cours, voire que certains d'entre eux pourraient se servir des bonnes nouvelles commerciales pour engranger quelques profits.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain continuent de se tendre en réaction à la hausse de Wall Street et aux espoirs de détente sur le commerce.



En début de journée, le rendement à dix ans s'affiche à près de 4,39%, contre 4,30% hier matin, un plus haut depuis la fin du mois d'avril.



Les cours du pétrole poursuivent également leur redressement profitant comme la veille de l'instauration de nouvelles sanctions américaines visant l'Iran, susceptibles de peser sur l'offre mondiale.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend plus de 1,2% pour revenir bien au-delà de 60 dollars, à 60,6 dollars, son meilleur niveau depuis la fin avril.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.