Wall Street: l'inflation pèse, mais les pertes sont limitées information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Wall Street s'oriente à la baisse mercredi, le réveil confirmé de l'inflation aux Etats-Unis freinant un peu plus les espoirs d'une prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 44.345,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 19.593 points, des pertes moins prononcées qu'en début de séance.



Les marchés d'actions américains s'étaient enfoncés dans le rouge dès l'ouverture dans le sillage de la publication des prix à la consommation, qui ont augmenté plus rapidement qu'attendu en janvier.



Selon les données publiées par le Département du Travail, l'indice CPI a augmenté de 3% sur un an le mois dernier, à comparer avec un chiffre de 2,9% en décembre et un consensus établi à 2,9%.



L'indice 'core', c'est-à-dire hors éléments volatils (alimentation et énergie), est quant à lui ressorti à 3,3%, un niveau supérieur là encore au consensus des économistes (+3,1%), sur fond de hausse des coûts du gaz, du tabac et des assurances auto.



Avec le rebond des prix, les marchés ont maintenant écarté la probabilité d'une baisse des taux de la part de la Fed en juillet, privilégiant désormais le scénario d'un nouvel assouplissement en octobre.



Selon Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM, cette statistique constitue un 'argument de plus de prendre son temps pour la Fed'.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans a accentué ses gains après les données sur les prix et prend 11,5 points de base à plus de 4,65%.



Malgré la publication du rapport mensuel sur les prix, qui éloigne la perspective d'une baisse des taux, le dollar repart à la baisse face à l'euro, qui en profite pour revenir aux abords de 1,0360 face au billet vert.



Du côté de l'énergie, le baril de brut léger texan WTI amplifie son repli et perd 1,7% en direction de 72 dollars suite à l'annonce d'une hausse de 4,1 millions de barils des stocks de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, CVS Health grimpe de 13% après que la chaîne de magasins et de services pharmaceutiques a fait mieux que prévu au 4ème trimestre.



Avec des gains de 0,7%, Walmart signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, porté par l'optimisme des analystes d'UBS à un peu plus d'une semaine de la publication des résultats trimestriels du géant de la distribution.



Kraft Heinz lâche plus de 3% après des résultats trimestriels marqués par un recul de l'activité en Amérique du Nord et sur les autres marchés développés.





