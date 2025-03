Wall Street: l'inflation accueillie avec soulagement information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin suite à la publication du rapport mensuel sur l'inflation, qui renforce le scénario d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,8% sur un an en février, un taux légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.



Hors énergie (-0,2%) et produits alimentaires (+2,6%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent ('core CPI') est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



Au vu du contexte d'inquiétudes entourant la croissance américaine et la menace d'une 'stagflation', ces chiffres meilleurs que prévu ont été accueillis avec soulagement.



'Ces données devraient apporter un peu de réconfort après la forte hausse des prix en janvier', estiment les analystes de Commerzabnk.



'Mais attention, car la mise en oeuvre des surtaxes douanières pourrait bientôt provoquer une flambée de l'inflation', prévient la banque allemande.



Le baromètre FedWatch du CME montre que les paris sur une baisse de taux de la Fed au mois de juin se sont accrus à près de 57,5%, contre 55% hier.



Ces nouvelles rassurantes interviennent alors que Wall Street connu une séance difficile hier, Donald Trump ayant jeté un froid en annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier importés du Canada, avant d'y renoncer en fin de journée.



A l'issue d'une séance en montagnes russes, les marchés d'actions américains avaient fini sur des pertes allant de 1,1% pour le Dow Jones et 0,2% pour le Nasdaq.



A son plus bas du jour, le S&P 500 est brièvement retombé en territoire de correction technique, en dépassant pendant un temps un repli d'un peu plus de 10% par rapport à ses sommets du mois de février.



Des développements diplomatiques jugés prometteurs en Ukraine, où un cessez-le-feu temporaire pourrait bientôt entrer en vigueur, lui a néanmoins permis d'éviter d'entrer en zone de correction en réduisant son repli à 9,3% par rapport à ses pics les plus récents.



Malgré cela, le S&P est revenu hier à des plus bas de six mois, ce qui a conduit les stratèges de Goldman Sachs à revoir à la baisse leur objectif sur l'indice de référence.



Le scénario sur le compartiment obligataire reste assez contre-intuitif puisque le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,33% alors que l'aversion pour le risque tend à refluer.



Du côté des changes, l'euro interrompt son rallye haussier, qui l'avait amené à inscrire sa meilleure marque depuis novembre dernier, en repassant sous la barre de 1,09 face au dollar, à environ 1,0890.



Le marché pétrolier reste orienté à la hausse en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks de brut, avec un brut léger américain (WTI) qui gagne 1,4% à 67,1 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.