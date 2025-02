Wall Street: l'appétit pour le risque revient timidement information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre jeudi son redressement amorcé ces deux derniers jours, l'absence de mauvaises nouvelles dans le dossier commercial rassurant les investisseurs même si une certaine prudence demeure face à l'absence d'avancée concrète.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent d'environ 0,1%, confirmant le léger retour de l'appétit pour les actifs risqués.



Le soulagement semble toujours dominer les places boursières après le délai de grâce accordé en début de semaine par les Etats-Unis au Canada et au Mexique concernant la mise en place de nouvelles surtaxes douanières.



Mais les discussions entre Washington et Pékin, une autre source d'inquiétude importante pour les marchés, restent de leur côté au point mort.



Pour Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, cette situation génère une indéniable incertitude quant aux futures politiques commerciales et aux éventuelles mesures de rétorsion des pays affectés.



'Globalement, nous pensons qu'il ne s'agit probablement que du début des actions potentielles en matière de politique commerciale que l'administration pourrait entreprendre', explique l'analyste.



'D'autres pays affichant d'importants excédents commerciaux avec les États-Unis - notamment le Japon, l'Allemagne, le Vietnam et l'Irlande - doivent se préparer à une relation commerciale plus instable avec les Etats-Unis', prévient-elle par ailleurs.



En dépit de ces craintes, les investisseurs ont pour l'instant profité des points bas du marché ('buy the dip') pour se renforcer sur leurs valeurs de référence, ce qui a permis de limiter l'impact boursier du retour au premier plan des questions commerciales.



La fin de semaine pourrait toutefois connaître un nouvel accès de volatilité avec la publication, ce soir, des résultats trimestriels d'Amazon, puis la parution demain des chiffres des créations d'emplois pour le mois de janvier.



Parmi les indicateurs du jour, le Département du Travail a fait état ce matin de 219.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors la semaine du 27 janvier, en hausse de 11.000 d'une semaine sur l'autre.



La productivité non agricole a quant à elle augmenté de 1,2% en rythme annualisé au quatrième trimestre, selon une estimation préliminaire, avec une hausse de 2,3% de la production totale pour un nombre d'heures travaillées accru de seulement 1%.



Le regain de confiance apparent des investisseurs, visiblement moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les obligations d'Etat, favorise une hausse des rendements obligataires.



Le taux des Treasuries à 10 ans prend un point de base pour revenir au-dessus de 4,43%.



Le dollar se stabilise face l'euro, dans la zone de 1,0360 face au billet vert, après avoir profité en début de semaine de la rhétorique protectionniste de Donald Trump.



Les cours du pétrole repartent timidement de l'avant après avoir subi un net repli mercredi, sous le coup de prises de bénéfice après les plus hauts de cinq mois inscrits le mois dernier.



En hausse de 0,4%, le baril de WTI se rapproche de 71,4 dollars.





