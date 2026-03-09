Wall Street Journal - 9 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

- L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de frites Lamb Weston

LW.N et pousse l'entreprise à accélérer ses améliorations et à réduire ses coûts pour relancer son action sous-performante.

- Disney DIS.N et Pixar's 'Hoppers' a ouvert pour un montant estimé à 88 millions de dollars dans le monde ce week-end, le plus grand démarrage pour un film d'animation original depuis 2017.

- Le président américain Trump se dirige vers la deuxième semaine de la guerre contre l'Iran sous une pression croissante pour faire face à la flambée des prix de l'essence, à des stocks de munitions tendus et à l'opposition soutenue au conflit parmi les électeurs, y compris de nombreux membres de son mouvement MAGA.