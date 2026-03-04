 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 4 mars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O a signé un accord pluriannuel de licence de contenu d'IA avec News Corp NWSA.O , qui versera au propriétaire du Wall Street Journal jusqu'à 50 millions de dollars par an.

- La chaîne de cafés Starbucks SBUX.O prévoit d'ouvrir un nouveau bureau d'entreprise à Nashville dans le courant de l'année, qui abritera une partie de sa chaîne d'approvisionnement nord-américaine.

- Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a défendu sa décision d'autoriser le Pentagone à utiliser ses outils pour des travaux classifiés, en répondant aux questions du personnel lors d'une réunion sur les principes qui sous-tendent cette décision.

- Verizon VZ.N examine des centaines de millions de dollars de dépenses de sponsoring sportif et musical dans le cadre d'un effort plus large de réduction des coûts. La société a envisagé de réduire ou même de mettre fin à son parrainage très médiatisé de la NFL, un accord signé en 2021 et évalué à plus d'un milliard de dollars.

- Banijay Group BNJ.AS a accepté de combiner sa branche divertissement avec All3Media dans un accord qui créera un groupe de médias et de divertissement évalué à environ 5 milliards de dollars, avec des marques telles que "Peaky Blinders", "Big Brother" et "Les Traîtres" sous un même toit.

- Ziff Davis ZD.O a accepté de vendre sa division Connectivity, qui héberge l'application Speedtest d'Ookla et le traqueur de pannes Downdetector, à Accenture ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ACCENTURE-A
209,840 USD NYSE +1,88%
BANIJAY GRP
8,050 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
META PLATFORMS
655,0800 USD NASDAQ +0,23%
MICROSOFT
403,9300 USD NASDAQ +1,35%
NEWS RG-A
23,8100 USD NASDAQ -0,67%
STARBUCKS
96,6800 USD NASDAQ -0,08%
VERIZON COMM
50,860 USD NYSE +1,78%
ZIFF DAVIS
41,4800 USD NASDAQ +48,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

