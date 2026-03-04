Wall Street Journal - 4 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O a signé un accord pluriannuel de licence de contenu d'IA avec News Corp NWSA.O , qui versera au propriétaire du Wall Street Journal jusqu'à 50 millions de dollars par an.

- La chaîne de cafés Starbucks SBUX.O prévoit d'ouvrir un nouveau bureau d'entreprise à Nashville dans le courant de l'année, qui abritera une partie de sa chaîne d'approvisionnement nord-américaine.

- Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a défendu sa décision d'autoriser le Pentagone à utiliser ses outils pour des travaux classifiés, en répondant aux questions du personnel lors d'une réunion sur les principes qui sous-tendent cette décision.

- Verizon VZ.N examine des centaines de millions de dollars de dépenses de sponsoring sportif et musical dans le cadre d'un effort plus large de réduction des coûts. La société a envisagé de réduire ou même de mettre fin à son parrainage très médiatisé de la NFL, un accord signé en 2021 et évalué à plus d'un milliard de dollars.

- Banijay Group BNJ.AS a accepté de combiner sa branche divertissement avec All3Media dans un accord qui créera un groupe de médias et de divertissement évalué à environ 5 milliards de dollars, avec des marques telles que "Peaky Blinders", "Big Brother" et "Les Traîtres" sous un même toit.

- Ziff Davis ZD.O a accepté de vendre sa division Connectivity, qui héberge l'application Speedtest d'Ookla et le traqueur de pannes Downdetector, à Accenture ACN.N pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire.