Wall Street Journal - 31 décembre
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- CSX CSX.O a déclaré qu'un train avait déraillé dans le Kentucky, ce qui devrait entraîner des retards de livraison. Aucun blessé n'a été signalé et un incendie impliquant un wagon a été éteint.

- Walt Disney DIS.N a accepté de payer une amende civile de 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord visant à résoudre les allégations de violation des lois sur la protection de la vie privée des enfants dans certaines vidéos téléchargées sur YouTube GOOGL.O .

- L'application mobile et le site web de Walmart WMT.O ont connu une panne, affectant plus de 6 500 utilisateurs , près des trois quarts d'entre eux citant des problèmes avec l'application.

- L'administration Trump a gelé le financement fédéral de la garde d'enfants au Minnesota en raison de fraudes présumées dans le système de services sociaux de l'État.

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,8500 USD NASDAQ +0,09%
CSX
36,4200 USD NASDAQ -0,82%
WALMART
111,9200 USD NASDAQ -0,54%
WALT DISNEY
114,810 USD NYSE +0,55%
