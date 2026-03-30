Wall Street Journal - 30 mars

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Eli Lilly LLY.N a signé un accord de découverte de médicaments avec InSilico 3696.HK qui, selon la société cotée à Hong Kong, pourrait être évalué à 2,75 milliards de dollars, alors que les géants pharmaceutiques mondiaux continuent d'exploiter le pipeline de développement de médicaments en Chine.

- Politico a nommé Jonathan Greenberger comme nouveau rédacteur en chef, choisissant ainsi un initié pour diriger la publication politique.

-Le président Trump envisage une opération militaire visant à extraire près de 1 000 livres d'uranium de l'Iran, selon des responsables américains.

- Des enquêteurs ont perquisitionné le bureau d'un contractant de la FEMA dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles irrégularités contractuelles au sein du ministère de la Sécurité intérieure.