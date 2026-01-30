 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 30 janvier
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 08:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les conseillers du président américain Donald Trump ont été informés qu'il devrait nommer Kevin Warsh, un initié de la banque centrale devenu critique, au poste de président de la Réserve fédérale.

- Le président Trump a poursuivi l'Internal Revenue Service et le département du Trésor jeudi, alléguant que les agences n'ont pas fait assez pour empêcher un entrepreneur de l'IRS de divulguer ses déclarations d'impôts à la presse en 2019.

- Le président Trump a déclaré que les États-Unis décertifiaient les avions d'affaires Bombardier Global Express et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

- La Cour suprême du Panama a annulé un contrat d'exploitation par une société de Hong Kong de deux ports situés à chaque extrémité du canal de Panama, ce qui constitue une violation de la constitution du pays, offrant au président Trump une victoire pour ses ambitions en matière de sécurité dans l'hémisphère occidental et affaiblissant l'influence de la Chine dans la région.

- Le London Metal Exchange a retardé le début des échanges vendredi en raison de problèmes techniques, étouffant temporairement l'activité alors que les marchés des matières premières connaissent l'une de leurs semaines les plus folles.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 128,300 USD NYSE +0,62%
BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
CK HUTCHISON HLD
6,730 EUR Tradegate -5,34%
HK EX & CLEARING
47,100 EUR Tradegate 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

