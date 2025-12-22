Wall Street Journal - 22 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.
- Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics CWAN.N pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.
- La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle ne voyait pas la nécessité de modifier les taux d'intérêt pendant des mois après que la banque centrale a réduit ses taux lors de ses trois dernières réunions.
- CBS News a retiré un reportage de "60 Minutes" sur la prison CECOT du Salvador quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé ultérieurement.
