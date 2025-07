Wall Street : inverse la vapeur après les records initiaux information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - C'était très bien parti pour Wall Street ce jeudi 31: le mois de juillet qui a souvent mauvaise réputation se soldait au cours des 1ers échanges par un florilège de nouveaux records absolus et des gains mensuels supérieurs à 4% pour le Nasdaq-100 (+1,3% à 23.589) et 3% pour le S&P500 (+0,9% à 6.427).



Mais pour la 3ème séance consécutive, la vapeur s'est inversée à la mi-séance et le rouge l'emporte avec -0,37% sur le S&P 500, -0,55% sur le Nasdaq 100... et le Dow Jones cède -0,74%.



Quelque chose clochait dès les 1ers échanges : le Nasdaq prenait +1,2% avec 75% de ses composantes dans le rouge.



Ce n'était pas la première fois depuis mi-juillet que Wall Street battait un record avec une majorité de titres en repli, mais le déséquilibre initial était trop flagrant.



Et les gains initiaux reposaient uniquement sur 3 titres : Microsoft, Meta et Nvidia (+600Mds$ de capitalisation supplémentaire à l'ouverture).

Microsoft, dopé par des profits supérieurs à 20Mds$, engrangeait +8% d'entrée de jeu et voyait sa capitalisation franchir haut la main la barre des 4.000Mds$ (à 4.060).



Meta s'envolait de +12% (vers un nouveau record de 784,7$ pour une capitalisation dépassant pour la première fois les 1.700Mds$



Ces performance stratosphériques ont longtemps occulté les baisses de Lam Research et KLA Corporation (-4,8%), Qualcomm (-7,5%), ARM (-13,5%, une star soudain déchue, comme Charter Comm en début de semaine).



Mais la palme de la sanction boursière revient au spécialiste des prothèses dentaires Align Techno avec -36,6% alors que Morgan Stanley, HSBC ou Stifel ont abaissé leur objectif de cours de -30% en moyenne (d'autres analystes plus confidentiels réduisent de -20%).



Ce soir, c'était au tour d'Apple et d'Amazon de rassurer les investisseurs avec des résultats canon : Amazon bat largement le consensus avec un bénéfice 1,68$/titre contre 1,33$ estimé, un C.A global de 167,7Mds$ contre 162,1 attendu, mais déçoit dans le 'cloud' avec AWS (30,9Mds$ de revenus dans les 'web services' contre 30,8 attendu) et le titre chutait de -6% en 'after hour'.

Apple annonce 94,04Mds$ de vente et devrait dépasser la barre symbolique des 100Mds$ de C.A au T3 (Apple vise 400Mds$ en rythme annuel), les ventes d'iPhone sont en hausse de +13,5% à 44,6Mds$.



Le titre gagnait 3% 'en after hour'... mais pourrait voir ses ventes impactées de -9% par les 'tarifs' douaniers au second semestre 2025.



Peu de réaction de Wall Street aux annonces de la Fed : l'institution n'a pas modifié ses taux directeurs, même si deux gouverneurs - Michelle Bowman et Christopher Waller - ont fait entendre des voix discordantes en plaidant en faveur d'une baisse immédiate du loyer de l'argent.



Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell, le président de l'institution, n'a fourni aucune indication claire en vue d'un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de septembre.



Donald Trump a annoncé hier soir une salve de tarifs douaniers punitifs, avec notamment 50 % sur le Brésil et 25 % pour l'Inde.



Le président américain a indiqué que les États-Unis appliqueraient un droit de 15 % sur les importations en provenance de Corée du Sud, dans le cadre d'un accord qui 'apaise les tensions' un pur élément de langage) avec ce partenaire commercial majeur et allié clé en Asie.



Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,3% en juin en rythme séquentiel, après une stabilité le mois précédent, leurs revenus s'étant aussi accrus de 0,3%, après un repli de 0,4% en mai, selon le Département du Commerce.



Le chiffre le plus attendu, c'était l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' -très surveillé par la Fed- : il est ressorti à +2,6% en juin en rythme annuel (après +2,4% en mai). En données 'core' (hors énergie et alimentation), il est resté constant à +2,8%... mais il était anticipé en repli de -0,1% à 2,7%.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 21 juillet : une différence de 1000 par rapport à la semaine précédente totalement insignifiante.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 221 000, en repli de 3.500 par rapport à la semaine précédente... ce qui démontre la robustesse du marché du travail.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ressort à 1.946 000 la semaine du 14 juillet (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), stable par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.