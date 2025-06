Wall Street: insensible, ou presque, à la situation au Proche-Orient information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont pris le chemin de la hausse lundi matin, insensibles à l'aggravation des tensions au Proche-Orient consécutif aux frappes décidées ce week-end par Washington à l'encontre de plusieurs sites nucléaires iraniens.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 42.309,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 19.565,3 points.



Les investisseurs relativisent les conséquences de l'intervention militaire menée hier par les Etats-Unis contre l'Iran, qui était largement anticipée depuis la semaine passée et qu'ils ne voient pas déboucher sur un conflit durable, privilégiant plutôt le scénario d'un accord sur le nucléaire.



'Les événements du week-end méritent l'attention', reconnaît Scott Chronert, le stratège vedette de Citi, qui dit ne pas modifier son objectif sur le S&P 500, établi à 6300 points pour la fin de l'année, soit un potentiel haussier de 5%.



'Cela dit, nous nous attendons toujours à des épisodes de volatilité, qu'il conviendra de maîtriser avec des nouvelles prises de positions', ajoute l'analyste.



'Dans un premier temps, l'attention va se porter sur la réaction des prix pétroliers une fois que l'Iran aura riposté', conclut-il.



Pour l'instant, les regains de tensions géopolitiques n'ont pas provoqué de vif mouvement d'aversion au risque sur les marchés, ni de ruée vers les actifs jugés les plus sûrs, comme le yen.



Signe de la relative décontraction des investisseurs, le baril de brut léger texan (WTI) recule de 1,2% à moins de 73 dollars.



Seul l'or (+0,5% au-delà de 3400 dollars) et les obligations d'Etat (presque six points de base de baisse pour le rendement du papier à dix ans) profitent à ce stade des incertitudes concernant l'évolution de la situation au Proche-Orient.



S'agissant des valeurs, Tesla s'envole de plus de 10% alors que les analystes saluent l'officialisation pendant le week-end du projet de 'robotaxi' du constructeur de véhicules électriques, censé constituer l'un des deux grands relais de croissance du groupe avec le marché des robots humanoïdes.



Estée Lauder s'adjuge de son côté autour de 4%, porté par un relèvement à l'achat des analystes de Deutsche Bank, qui saluent la stratégie adoptée par le groupe de cosmétiques.





