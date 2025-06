Wall Street : in extremis en positif, forte détente des taux information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 22:34









(CercleFinance.com) - A wall Street, le vert est de nouveau au rendez-vous pour le S&P500 et le Nasdaq, mais il s'agit d'écarts positifs complètement symboliques puisque le 'S&P' en termine à +0,01% et le Nasdaq grappille +0,2%, avec toujours les mêmes locomotives : les semiconducteurs, les '7 fantastiques', dont Meta avec +3,15%, NXP avec +6%, On-Semiconductor +6,3% et Marvell avec +6,6% (le 'SOXX' grimpe encore de +1,6% ce mercredi soir).

Et Broadcom qui a gagné jusqu'à +3% vers 265,4$, pulvérise un nouveau record absolu.

Les scores finaux à Wall Street ne sont pas éloignés de ceux observés en préouverture, avant la publication d'indicateurs de croissance dans le secteur américain des 'services' : le tableau apparaît assez contradictoire, mais penche vers un ralentissement dans 2 'stats' sur 3.



L'activité s'est accélérée en mai selon le 'PMI', à la faveur de la trêve commerciale conclue entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice S&P Global 'définitif' des directeurs d'achats (PMI) publié ce mercredi est ressorti à 53,7, contre 50,8 en avril (une estimation préliminaire 'flash' l'avait donnée à 52,3).

A noter que les pressions inflationnistes se renforcent avec la perspective de l'instauration des nouveaux droits de douane, selon l'enquête.



Mais l'ISM des 'services' indiqué l'exact opposé : l'activité économique du secteur des services s'est contractée en mai, pour la première fois depuis juin 2024, selon les responsables des achats et de l'approvisionnement interrogés dans le dernier rapport Services ISM (Report On Business).



A 49,9 en mai, l'indice témoigne d'une contraction de l'activité (soit sous les seuil des 50), ce qui n'est arrivé que quatre fois en 60 mois depuis le début de la reprise post-récession liée à la pandémie de coronavirus en juin 2020. En avril, l'indice était ressorti à 51,6.



Plus négatif encore, le sous-indice de l'activité commerciale est retombé à 50, contre 53,7 en avril, soit une baisse de 3,7 points - c'est la première fois que cet indice sort de sa zone d'expansion depuis mai 2020.

Enfin, l'indice des prix a atteint 68,7 en mai, en hausse de 3,6 points par rapport à avril (65,1).



Et plus inquiétant globalement pour la croissance, le secteur privé aux Etats-Unis a créé seulement 37.000 emplois en mai, soit bien mois que ce que prévoyaient les économistes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.

Les analystes anticipaient en moyenne 115.000 créations d'emplois le mois dernier, après les 60.000 postes d'avril, un chiffre finalement révisé à la baisse contre 62.000 en première lecture.



'Après un solide début d'année, les embauches des entreprises perdent de leur allant', a souligné Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.

Le spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines précise que les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie-restauration (+38.000) et de la finance (+20.000) ont créé le plus d'emplois, tandis que ceux des services professionnels (-17.000) et de l'éducation et de la santé (-13.000) en ont le plus détruit.

Ces faibles scores en termes d'emploi provoquent une nette détente des T-Bonds de -10,5Pts vers 4,3670%, le '30 ans' efface également -11,5Pts vers 4,8870%.

Voilà qui reflète un regain d'espoir de voir la FED envisager une nouvelle baisse de taux de 25 points , soit fin juillet, soit dès sa première réunion (FOMC) de la rentrée, puis une seconde baisse cet automne.



L'optimisme de Wall Street est également alimenté depuis mardi soir par la rumeur de l'imminence d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur les relations commerciales entre les deux pays.

Trump a précisé que 'la Chine est un adversaire redoutable et que Xi-Jinping se montre dur dans les négociations' : les marchés ont choisi de penser que les pourparlers vont aboutir parce que c'est dans l'intérêt des 2 camps.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.