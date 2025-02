Wall Street: impatience et anxiété avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait timidement repartir à la hausse mercredi matin, portée par un regain d'optimisme à quelques heures des résultats très attendus du géant des puces pour l'IA Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices comme le Dow Jones et le Nasdaq avancent de 0,1% à 0,5%, laissant entrevoir un modeste rebond dans les premiers échanges.



Ce redressement intervient alors que l'indice S&P 500 a aligné hier soir une quatrième séance consécutive de baisse, une série inédite depuis le début de l'année.



Quant au Nasdaq Composite, il vient d'essuyer des pertes supérieures à 1% sur les trois dernière sessions, un événement qui ne s'était plus produit depuis août dernier.



Depuis plus d'un mois maintenant, Wall Street tourne un peu en rond, alternant phases d'inquiétudes sur fond d'incertitudes économiques et tentatives de rebond avec la volonté de réaliser de bonnes affaires lorsque les cours baissent.



Après la succession d'indicateurs économiques médiocres des derniers jours, les investisseurs espèrent se rassurer ce soir avec la parution des résultats de Nvidia, le dernier des 'Sept Magnifiques' à publier ses comptes.



Les intervenants de marché espèrent de bonnes nouvelles, notamment au niveau des perspectives du groupe californien, qui permettraient aux valeurs technologiques, délaissées depuis le début de l'année, de repartir de l'avant.



Au-delà des résultats, les investisseurs vont continuer de surveiller l'évolution de la situation économique en Europe et aux Etats-Unis, même si peu de statistiques figurent au menu du jour.



A l'agenda des indicateurs figurent tout de même les chiffres des ventes de logements neufs et des stocks de pétrole hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le recul de l'aversion au risque ne pénalise pas les valeurs refuges telles que l'or, en hausse de 0,1% à 2920,5 dollars l'once, ou encore les emprunts du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans atteint de nouveaux planchers de plus de deux mois, sous 4,29%.





