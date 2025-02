Wall Street: hésitations en vue, rapport sur l'emploi mitigé information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir la séance de vendredi sur une note indécise, les investisseurs peinant visiblement à interpréter les chiffres en demi-teinte de l'emploi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais oscillent autour de l'équilibre ou gagnent autour de 0,1%, annonçant un début de séance sans réelle direction.



Très attendu, le dernier rapport sur l'emploi a montré que l'économie américaine avait créé un nombre de postes inférieur aux attentes en janvier, apportant un nouveau signe du ralentissement du marché du travail.



Washington a fait état ce matin de 143.000 créations de postes non agricoles le mois dernier, un total inférieure avec la médiane des prévisions des économistes, qui s'était établie à 170.000.



Wall Street, dont les 'futures' sur indices indiquaient une ouverture en légère baisse avant la statistique, a effacé ses pertes après ces chiffres, qui semblent conforter la perspective de voir la Réserve fédérale maintenir une politique monétaire accommodante.



Mais ces chiffres montrent aussi que le taux de chômage est retombé à 4%, contre 4,1% au mois de décembre, ce qui rend les peurs sur la croissance moins évidentes.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui fournira de nouvelles indications sur l'état de la conjoncture économique en ce début d'année.



La statistique mitigée de l'emploi pourrait en outre être éclipsée par les interrogations entourant les gigantesques investissements dans l'IA réalisés par les grands groupes technologiques.



L'action Amazon devrait chuter de plus de 2% à l'ouverture après des prévisions en-deçà des attentes pour le premier trimestre, qui laissent craindre que les vedettes de la 'tech' commencent à faire face à une croissance moins soutenue.



Sur l'ensemble d'une semaine volatile marquée en outre par les annonces de Donald Trump concernant la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane, le Dow gagne pour l'instant près de 0,5% et le Nasdaq près de 3%.



L'annonce lundi par le président américain de surtaxes sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine a d'ailleurs ébranlé les marchés, mais l'absence de nouveaux développements négatifs les a ensuite rassurés.



Le retour de l'appétit pour les actifs risqués pèse sur les obligations et soutient leurs rendements. Celui du 10 ans américain prend ainsi plus de cinq points de base à 4,49%



Le dollar accompagne la hausse des rendements obligataires et amplifie ses pertes face à l'euro, qui revient autour de 1,0370 face au billet vert après les chiffres contrastés de l'emploi.



Les cours du pétrole rebondissent, mais se dirigent malgré tout vers de lourdes pertes sur la semaine avec le retour au premier plan des tensions commerciales.



Le contrat mars sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 0,5% à 71 dollars le baril.





