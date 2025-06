Wall Street: hausse prudente en amont des annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin au lendemain d'une séance marquée par un net repli, même si les investisseurs pourraient se montrer prudents avec l'imminence des décisions de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en petite progresion.



Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées mardi après une série de publications virulentes de Donald Trump ayant directement visé le régime iranien, venues raviver les craintes d'une escalade dans la région.



Le président américain, très actif sur les réseaux sociaux, a exigé la 'reddition sans concessions' de l'Iran dans un message au ton particulièrement agressif.



Il a également laissé entendre que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, pourrait être directement visé par une action américaine en déclarant que les Etats-Unis savaient 'exactement' où ce dernier se cachait.



De son côté, Khamenei a mis en garde contre des 'dégâts irréparables' si Washington décidait de s'impliquer militairement aux côtés d'Israël dans le conflit en cours avec l'Iran.



En dépit de ce haussement de ton, l'évolution de New York devrait essentiellement être déterminée par les annonces de la Fed.



Si les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale maintienne de nouveau ses taux, ils espèrent en revanche obtenir des précisions sur sa stratégie.



Les intervenants espèrent que l'institution va modérer son discours après les signes récents de ralentissement de l'inflation et de décélération de la croissance.



L'annonce ce matin d'une baisse de presque 10% des mises en chantier de logements en mai semble plaider pour un prochain assouplissement monétaire, mais le repli des nouvelles inscriptions au chômage (-5000) la semaine passée montre que l'activité ne nécessite pas forcément d'être soutenue.



Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans, qui évolue autour de 4,37%, n'a pas vraiment réagi aux chiffres publiés dans le courant de la matinée.



L'attente des annonces de la Fed pénalise le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir - à 1,15 face au billet - à de nouveaux plus hauts depuis la fin 2021.





