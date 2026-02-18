Wall Street grimpe, portée par Nvidia et d'autres valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour dans l'après-midi)

*

Nvidia gagne du terrain et vendra des puces à Meta dans le cadre d'un accord pluriannuel

*

Palo Alto Networks chute après l'abaissement de sa prévision de bénéfice annuel

*

S&P 500 +0,61%, Nasdaq +0,99%, Dow +0,27%

par Noel Randewich

Les indices de Wall Street ont progressé mercredi, portés par les gains de Nvidia, d'Amazon et d'autres poids lourds du secteur technologique après les récentes inquiétudes suscitées par l'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a grimpé de 2 % après que la société la plus valorisée au monde a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures. Les actions de Meta sont restées pratiquement inchangées.

Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology Holdings STX.O ont grimpé entre 2 % et 6,2 % chacun, s'ajoutant aux fortes hausses des derniers mois alimentées par la demande massive liée à l'IA pour leur technologie de stockage.

L'indice PHLX des puces .SOX a bondi de 1,3 %.

Les actions liées à l'IA ont perdu du terrain au début du mois, les investisseurs s'inquiétant des valorisations élevées et du temps nécessaire pour que les investissements dans l'IA stimulent la croissance des revenus.

Mercredi, Amazon AMZN.O a progressé de 2,3 % et Alphabet

GOOGL.O a ajouté 0,7 %.

"À un certain moment, la faiblesse des valeurs technologiques devait attirer les acheteurs marginaux. Il s'agit toujours de valeurs à forte croissance. Elles étaient chères et sont devenues moins chères", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il y a encore beaucoup de gens qui veulent être exposés à la technologie pour les prochaines années."

Les fabricants de logiciels ont également montré des signes de reprise après avoir récemment craint que l'amélioration des outils d'intelligence artificielle ne renforce la concurrence et ne réduise leurs marges bénéficiaires. Le secteur des logiciels et des services du S&P 500 .SPLRCIS , qui a chuté au début du mois, a augmenté de 1,3 %, aidé par une progression de 9 % de Cadence Design Systems CDNS.O après que le fournisseur de logiciels de conception de puces a battu les estimations de revenus du quatrième trimestre . Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 6,7% après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels.

LE NASDAQ EN TÊTE DE LA HAUSSE

Le S&P 500 était en hausse de 0,61% à 6 885,10 points.

Le Nasdaq a gagné 0,99% à 22 801,32 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,27% à 49 668,06 points.

Six des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par l'énergie .SPNY , en hausse de 1,61%, suivi d'un gain de 1,27% pour les technologies de l'information .SPLRCT . Les responsables de la Réserve fédérale étaient presque unanimement d'accord pour maintenir les taux d'intérêt lors de leur réunion du mois dernier, mais sont restés divisés sur ce qui pourrait se passer ensuite, selon les minutes de leur réunion des 27 et 28 janvier publiées mercredi.

Les traders estiment qu'il y a environ 50 % de chances que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base d'ici sa réunion de juin, selon l'outil FedWatch du CME. Les données publiées mercredi ont montré de solides dépenses des entreprises et une croissance économique américaine au quatrième trimestre. Analog Devices ADI.O a augmenté de 1,8% après que le fabricant de puces ait prévu des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Global Payments GPN.N a bondi de 15% après que l'entreprise de technologie de paiement ait prévu un bénéfice annuel ajusté supérieur aux attentes. Moderna MRNA.O a grimpé de 5 % après que la Food and Drug Administration américaine a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe, annulant ainsi une décision antérieure de rejet de la demande.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 1,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets et trois nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 92 nouveaux sommets et 96 nouveaux creux.