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Wall Street : gains modestes, les parapétrolières brillent
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 22:12

Wall Street enchaine une seconde séance de hausse mais les gains se sont un peu érodés dans l'après-midi : cela reste du vert mais en mode "service minimum", avec un Nasdaq-100 qui gagne 0,5% à 24.780, un S&P 500 à 0,25 % un Dow Jones à 0,1 %.


La baisse du VIX, le baromètre du stress (-4,8% vers 22,4) est plutôt liée à l'absence de mauvaises nouvelles et à l'espoir qu'une circulation maritime "négociée" soit rétablie et redevienne proche de la normale... mais le coût des assurances risque de demeurer très élevé durant de nombreux mois et la flambée des coûts du fret va peser sur le niveau de l'inflation au moins jusqu'à la fin du 1er semestre.

La plupart des secteurs cycliques ont fini dans le vert, les valeurs pétrolières et parapétrolières figurent parmi les grandes gagnantes du jour (Halliburton 4,8%, Diamondback 2,7%), inversement les secteurs défensifs dans le rouge (consommation de base, santé et "utilities").

Les marchés de taux ont également affiché des scores légèrement positifs (repli symétrique des rendement de -2Pts sur le "10 ans à 4,20%, -1,4Pt sur le "30 ans" à 4,844%) à la veille de la conférence de presse de Jerome Powell dont le mandat prendra fin le mai prochain.

Il sera remplacé par Kevin Warsh, si sa nomination est confirmée par le Sénat, et plus personne n'attend de lui qu'il prépare le terrain pour une future baisse de taux, vu le contexte géopolitique chaotique, et le prix des carburant qui a explosé de 25 à 30% sur le sol US, le gallon de "sans plomb" s'étageant entre 3,6$ et 4,5% sur la côte ouest et même 5,5$ dans les stations situées en zone urbaine.
Cette fois, Donald Trump ne pourra pas lui reprocher de freiner inutilement le décrue du loyer de l'argent puisque c'est lui qui a rendu la conjoncture mondiale illisible.

Les chiffres du jour ne sont pas susceptibles d'influencer le diagnostic de la Fed, les promesses de ventes de logements de février ont progressé de 1,8%, là où les analystes redoutaient un repli de 0,6%.

En outre, selon les données hebdomadaires d'ADP, l'économie américaine a créé 9 000 emplois la semaine dernière, contre 15 500 unités sept jours plus tôt : voilà deux "stats" qui se contrebalancent.

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