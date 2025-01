Wall Street: gains modestes, acquis en toute fin de séance information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street a 'allumé du vert' en toute fin de seconde partie de séance : la matinée fut en effet hésitante et contrastée avec un Nasdaq dans le rouge, un S&P500 resté bloqué vers 6.050 jusqu'à 21H45 et qui s'est 'arraché' au cours du dernier quart d'heure pour terminer en hausse de 0,53% à 6.071.



Le Dow Jones a gagné près de 0,4%... même score qu'à l'ouverture, malgré la chute de -6% de Microsoft qui a pourtant dévoilé un bénéfice par action et un chiffre d'affaires conforme aux attentes, mais la division 'Cloud' a déçu.



Le Nasdaq s'est redressé à la dernière minute avec +0,25%, l'indice ayant longtemps été plombé par Nvidia avec -3% jusque vers 20H00 mais qui a fini en hausse de +0,8%.



Peu après la clôture, les résultats très attendus d'Intel (ventes supérieures aux attentes) et d'Apple sont tombés, et ce fut un véritable non-événement (titres quasi-inchangés en 'after hour').



Les ventes d'iPhone ont déçu, mais ce n'est pas une grosse surprise vu la concurrence des 'S24' et 'S25' de Samsung, puis l'offensive technologique et commerciale de Huawei en Chine, sans oublier des problèmes de déploiement de l'IA. Les ventes de Mac et d'iPad ont en revanche dépassé les attentes, de même que les activités de 'services' (+13,9%).



Mercredi soir, la Fed a fait part de son intention de 'prendre son temps' dans l'évolution de sa politique monétaire et a maintenu le statu quo sur ses taux, à la fois pour analyser les implications des politiques de la nouvelle administration et pour constater de nouveaux progrès en termes de désinflation. Ce qui a déclenché la fureur de Donald Trump dans l'heure qui a suivi en mode 'qu'attend la Fed pour baisser ses taux'.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation du PIB américain, dont la croissance a ralenti de 3,1% à 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024.



Pour compenser un peu, le Département du Travail a enregistré une nette baisse (-16.000 à 207.000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 20 janvier. La moyenne mobile sur quatre semaines est quant à elle ressortie à 212.500, en baisse modeste de 1.000 par rapport à celle de la semaine précédente.





