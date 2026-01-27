Wall Street finit en ordre dispersé, record du S&P-500

par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 terminant dans le vert pour une cinquième séance consécutive et signant de peu un record de clôture grâce à l'optimisme autour des technologies, dans l'attente de résultats des "Sept Magnifiques" et de la réunion de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,83%, ou 408,99 points, à 49.003,41 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 28,37 points, soit 0,41%, à 6.978,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 215,74 points (0,91%) à 23.817,10 points.

Alors que le Nasdaq a également progressé, le Dow Jones a pour sa part été plombé par le secteur des soins de santé, après que l'administration du président américain Donald Trump a annoncé un projet de relèvement des tarifs du régime d'assurance-maladie Medicare.

UnitedHealth UNH.N , qui a communiqué par ailleurs des prévisions annuelles décevantes, a plongé de 19,6%. Humana

HUM.N et CVS CVS.N ont aussi lourdement reculé.

Plus rassurant pour Wall Street, General Motors GM.N a pris 8,7% après avoir rapporté des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

En dépit de prévisions annuelles solides, United Parcel Service UPS.N a progressé seulement de 0,2%, voyant s'effacer une partie de la hausse constatée plus tôt dans la séance. Son rival FedEx FDX.N a progressé de 2,6%.

Les grandes valeurs technologiques ont enregistré des gains, en particulier Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O , Apple

AAPL.O , Amazon AMZN.O et Broadcom AVGO.O , à la veille de la publication des résultats de trois membres du groupe des "Sept Magnifiques". Le secteur de la "tech" .SPLRCT dans son ensemble a fini en hausse.

Microsoft, Meta META.O et Tesla TSLA.O publieront leurs résultats après la clôture mercredi.

"Il y a aujourd'hui un marché en quelque sorte divisé en deux, avec l'annonce concernant les tarifs de Medicare", a commenté Phil Blancato, stratégiste en chef d'Osaic Wealth à New York. "Pour le reste, le marché semble rester dans l'attente des importants résultats de la semaine", a-t-il ajouté.

Plus d'une centaine d'entreprises du S&P-500 publient leurs résultats cette semaine. Jusqu'à présent, 79,7% des firmes ayant communiqué leurs résultats trimestriels ont battu les attentes de Wall Street, selon des données LSEG.

Un rapport publié dans la journée montre que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée de manière inattendue en janvier, chutant à un plus bas depuis 2014. Ces données "très mauvaises" n'ont toutefois pas eu de réel impact sur les marchés, a noté Phil Blancato, se disant surpris.

Les investisseurs attendent également cette semaine le communiqué de la Fed, qui a débuté mardi sa réunion de deux jours de politique monétaire.

S'il est anticipé que la banque centrale américaine laissera ses taux inchangés, seront scrutées de potentielles indications sur le calendrier et la gouvernance de l'institution.

(Rédigé par Jean Terzian)