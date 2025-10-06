Wall Street finit en ordre dispersé, l'IA dope le S&P 500 et le Nasdaq

*

Le Dow Jones .DJI cède 0,14%

*

Le S&P 500 .SPX gagne 0,36%

*

Le Nasdaq .IXIC progresse de 0,71%

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi alors que les investisseurs ont concentré leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA), avec en toile de fond un sixième jour de "shutdown".

Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des records en clôture, tandis que le Dow Jones a légèrement baissé.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,14%, ou 63,31 points, à 46.694,97 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 24,49 points, soit 0,36%, à 6.740,28 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 161,16 points, soit 0,71%, à 22.941,667 points.

Les investisseurs se sont nettement moins concentrés sur la fermeture du gouvernement fédéral, qui dure depuis mercredi dernier, que sur la politique monétaire et les perspectives de secteurs porteurs tels que l'IA.

"Le marché montre une certaine vigueur dans des secteurs comme la technologie et la consommation discrétionnaire, et ce malgré les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Le marché reste intéressé par le secteur de l'IA et les entreprises qui la soutiennent et l'utilisent."

"C'est une vague, et les vagues ne durent pas éternellement ; elles finissent par atteindre leur sommet et décliner", a cependant ajouté Robert Pavlik. "Mais où en sommes-nous dans ce cycle de la vague ? Impossible de le savoir."

Le "shutdown" a déjà retardé la publication de certains indicateurs macroéconomiques importants, contraignant les investisseurs à se fier à des données secondaires non gouvernementales pour évaluer le calendrier et l'ampleur des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

Des responsables de la politique monétaire ont mis en garde contre une réduction précipitée du taux cible de la banque centrale alors que l'inflation reste élevée, tandis que d'autres estiment que les signes de ralentissement du marché du travail justifient des baisses.

Les marchés financiers ont intégré une probabilité quasi certaine de 94,6% d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de la réunion d'octobre de la Fed.

En l'absence de nouvelles données du gouvernement américain cette semaine, les acteurs du marché surveillent les rapports sur les crédits à la consommation en cours, la demande de prêts hypothécaires et l'analyse préliminaire de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs en octobre.

La semaine prochaine, les résultats du troisième trimestre serviront de catalyseurs au marché alors que les grandes banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison des publications.

Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 sur un an à 8,8% pour la période de juillet à septembre, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport aux projections du début du troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Côté valeurs, AMD AMD.O a bondi de 23,7% après avoir annoncé lundi qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui devrait rapporter des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à 10% environ du fabricant de semi-conducteurs.

Tesla TSLA.O a progressé de 5,45% après que le constructeur de voitures électriques a annoncé l'organisation d'un événement prévu mardi.

Starbucks SBUX.O a de son côté reculé de 4,99% à la suite d'un abaissement d'objectif de cours de TD Cowen, qui a invoqué un affaiblissement du marché du travail affectant la génération Z.

Après que le bitcoin BTC= a franchi la barre des 125.000 dollars dimanche, les entreprises liées à la crypto-monnaie Coinbase COIN.O (+1,59%), Stratégie MSTR.O (+2,29%), Riot Platforms RIOT.O (+10,9%) et MARA Holdings MARA.O (+9,3%) ont toutes fini en hausse.

La banque régionale Comerica CMA.N a pour sa part bondi de 13,7% après que Fifth Third FITB.O (-1,40%) a déclaré qu'il achèterait la société dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars.

Les actions Verizon VZ.N ont pour leur part chuté de 5,11% après que la société de télécommunications a nommé l'ancien patron de PayPal PYPL.O , Dan Schulman, comme nouveau directeur général.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Stephen Culp, avec Niket Nishant et Sukriti Gupta à Bangalore, version française Benjamin Mallet)