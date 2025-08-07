Wall Street finit en ordre dispersé, Eli Lilly chute

*

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance marquée par la chute de l'action Eli Lilly, tandis que le Nasdaq a progressé en raison des espoirs que les grandes entreprises technologiques bénéficient d'exemptions sur les droits de douane américains prévus sur les semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,51%, ou 224,48 points, à 43.968,64 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 5,06 points, soit 0,08%, à 6.340,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 73,27 points, soit 0,35% à 21.242,697 points.

Les investisseurs ont notamment réagi à des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Christopher Waller, apparaît comme le candidat favori pour prendre la présidence de la banque centrale.

Alors que l'actuel président de la Fed Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai 2026, subit depuis plusieurs mois un feu nourri de critiques de la part de Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt, de nombreux investisseurs s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux en septembre.

"Le rallye boursier commence à montrer des signes de fatigue. Nous avons grimpé grâce aux résultats, et bien sûr, le marché a essentiellement ignoré une grande partie des nouvelles sur les droits de douane", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont récemment enregistré une série de records.

Apple AAPL.O a contribué à la hausse du Nasdaq, gagnant 3,18% après que la dernière salve de droits de douane de Donald Trump a largement épargné les poids lourds de l'industrie de sa menace d'imposer un prélèvement de 100% sur les puces et les semi-conducteurs.

Le président américain a en effet annoncé que ces droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Des droits de douane allant de 10% à 50% sont par ailleurs entrés en vigueur jeudi sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, portant la moyenne de ces prélèvements à son niveau le plus élevé depuis un siècle.

Donald Trump a en outre annoncé la nomination de Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques de la Réserve fédérale américaine (Fed), pour prendre le poste laissé vacant par la démission surprise de la gouverneure de la Fed, Adriana Kugler.

Il a toutefois indiqué que la Maison blanche continuait de chercher quelqu'un pour occuper le siège de façon permanente et les attentes en matière de baisse des taux sont restées largement inchangées après les données du jour sur le marché du travail.

Les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage ont augmenté de 7.000 pour atteindre 226.000 en données corrigées des variations saisonnières, soit le niveau le plus élevé depuis la semaine qui s'est achevée le 5 juillet et légèrement au-dessus des attentes de 221.000 des économistes interrogés par Reuters.

Les attentes du marché pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base de la part de la Fed en septembre s'élevaient à 93,2%, en légère baisse par rapport aux 94,6% de la session précédente et bien au-dessus des 37,7% d'il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

Du côté des valeurs, Eli Lilly LLY.N a plongé de 14,14% après avoir déclaré jeudi que son comprimé expérimental GLP-1 avait aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel après 72 semaines dans le cadre d'une étude de phase avancée, soit moins que les résultats des essais précédents pour le traitement injectable contre l'obésité Wegovy de Novo Nordisk.

Parmi les autres valeurs en baisse, le fabricant de puces Intel INTC.O a reculé de 3,14% après que Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate de son nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises.

La société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a en outre plongé de 22,0% après l'annonce de prévisions de revenus inférieures aux estimations de Wall Street.

