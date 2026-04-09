Wall Street finit en hausse avec les négociations USA-Iran

par Stephen Culp et Avinash P

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que le cessez-le-feu scellé entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que la tenue de négociations au Pakistan entre les deux camps, pour trouver une issue à leur guerre de six semaines, ont contribué à apaiser les craintes des investisseurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,58%, ou 275,88 points, à 48.185,80 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 41,85 points, soit 0,62%, à 6.824,66 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 187,42 points (0,83%) à 22.822,42 points.

S'ils ont un temps marqué un repli en séance, les trois principaux indices de Wall Street ont rebondi pour s'installer dans le vert, aidés également par l'annonce qu'Israël était disposé à mener des négociations directes avec le Liban.

"Il y a un avis de plus en plus partagé que cette administration (du président américain Donald Trump) aboie plus qu'elle ne mord, qu'elle est disposée à faire de grandes déclarations sur la destruction du monde", a commenté Oliver Pursche, vice-président de Wealthspire Advisors, à New York.

"D'un point de vue des investisseurs", a-t-il dit, il faut "décider soit de tout ignorer, soit de se retirer avec ses gains et de patienter deux ans".

Les prix du brut CLc1 ont effectué des mouvements en dents de scie tout au long de la séance, les marchés scrutant une possible reprise sans entrave de la navigation dans le détroit d'Ormuz, comme annoncé dans le cadre de la trêve de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, a reculé à un plus bas inédit depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, près de six semaines plus tôt.

Des données publiées dans la journée par le département américain du Commerce montrent que l'économie américaine a progressé au quatrième trimestre à un rythme moins important qu'attendu initialement, tandis qu'un rapport distinct du département indique que les prix à la consommation sont restés élevés aux Etats-Unis.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont considéré avec une probabilité accrue l'hypothèse d'une hausse des taux d'intérêt afin de contrer les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient.

Côté valeurs, à noter, Amazon AMZN.O a pris 5,6% après que son directeur général Andy Jassy a déclaré que les services d'IA du groupe généraient un chiffre d'affaires annualisé de plus de 15 milliards de dollars.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'énergie .SPNY a enregistré la plus forte baisse, dans le sillage du recul des prix du pétrole.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)