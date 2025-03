Wall Street: finalement peu de mouvements après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les chiffres moins bons que prévu de l'emploi ayant finalement eu peu d'impact sur les anticipations d'une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais oscillent tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir un début de séance relativement stable.



Le Département du Travail a fait savoir que l'économie américaine avait créé 151.000 emplois non-agricoles au mois de janvier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 160.000 créations de postes.



Le taux de chômage est remonté en parallèle à 4,1%, contre 4% au mois de janvier, alors que le consensus l'attendait à 4%.



Après la parution de ces données, les traders pariaient sur une probabilité de plus de 53% d'une baisse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion du 18 juin prochain, contre 47,5% la veille.



L'hypothèse d'un assouplissement dès le mois de mai tient en revanche moins la corde, avec une probabilité estimée à 42,8% alors qu'elle atteignait 46,6% hier.



Sur le marché des changes, le dollar amplifie ses pertes face à l'euro dans le sillage de cet indicateur, les investisseurs estimant visiblement que le rapport sur l'emploi est suffisant pour permettre une nouvelle baisse des taux.



Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans recule également pour s'établir à 4,24% après l'emploi.



Les investisseurs restent également attentifs à l'évolution des négociations commerciales, à l'issue d'une semaine marquée par un regain d'inquiétudes concernant l'impact des nouveaux droits de douane sur la croissance.



La confusion entourant les décisions parfois contradictoires de l'administration Trump sur le sujet a entretenu un réel climat de nervosité, avec des séances en montagnes russes qui se sont terminées la plupart du temps par une correction.



Sur la semaine, le Dow Jones accuse pour l'instant un repli de 2,9% et le Nasdaq une perte de 4,1%, ce dernier se dirigeant ainsi vers une troisième semaine consécutive de baisse.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.