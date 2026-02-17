Wall Street est en demi-teinte, les valeurs technologiques vacillent après la chute des cours ; les valeurs financières l'emportent

Indices: Dow en hausse de 0,1%, S&P 500 stable, Nasdaq en baisse de 0,1%

Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount; les deux titres sont en hausse

Norwegian Cruise Line bondit suite à l'annonce de la prise de participation d'Elliott

Masimo bondit après l'acquisition de 9,9 milliards de dollars par Danaher

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices boursiers américains ont été modérés dans des échanges volatils mardi après un long week-end, alors que les valeurs technologiques lourdes ont vacillé à la suite d'un effondrement dû à l'intelligence artificielle et que le secteur financier a surperformé le marché plus large.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a atténué les baisses pour s'échanger en légère hausse, les gains de Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O étant limités par une baisse de Microsoft MSFT.O .

Les craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe les modèles d'entreprise ont provoqué la semaine précédente une chute des sociétés de logiciels, des maisons de courtage et des entreprises de transport routier, entraînant les trois principaux indices de Wall Street dans leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre.

Les risques potentiels liés aux acteurs chinois de l'IA ont exacerbé l'incertitude. Lundi, Alibaba a dévoilé un nouveau modèle d'IA , Qwen 3.5, conçu pour exécuter des tâches complexes de manière autonome.

Les actions du secteur des logiciels sont restées sous pression, l'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS ayant chuté de 1,4 %. CrowdStrike CRWD.O a chuté de 5 %, Adobe ADBE.O a perdu 2 % et Salesforce CRM.N a reculé de 2 à 5 %.

"Il s'agit d'une vente indiscriminée de tout ce qui touche à la technologie, avec un accent plus marqué sur les logiciels et le potentiel de perturbation de certaines sociétés d'applications logicielles", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

"Lorsque ce mouvement contre la technologie prend de l'ampleur, il est très difficile de trouver quelque chose qui va se démarquer pendant un certain temps."

A 11h45 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 33,25 points, soit 0,07%, à 49 534,18, le S&P 500 .SPX a gagné 0,63 point, soit 0,01%, à 6 836,80, et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 21,58 points, soit 0,10%, à 22 525,09.

L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY a été un point positif, ajoutant 1,2%. Les grandes banques telles que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont progressé de 1,5% chacune, soutenant également le Dow Jones.

Les matériaux .SPLRCM et l'énergie .SPNY du S&P 500 ont baissé suite à la chute des prix des matières premières.

Cette semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine - sera au centre de l'attention pour obtenir des informations sur l'inflation et la manière dont elle pourrait influer sur la trajectoire de réduction des taux de la banque centrale.

Les données font suite à des données plus froides que prévu sur l'inflation à la consommation la semaine dernière, qui ont légèrement augmenté les paris sur les réductions de taux d'intérêt cette année.

Les traders tablent sur une réduction de 25 points de base en juin, avec une probabilité de 52 %, contre près de 49 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les décideurs de la Fed, dont Michael Barr et Mary Daly, devraient s'exprimer ce jour-là.

Norwegian Cruise Line NCLH.N a dominé le S&P 500 avec un bond d'environ 10% après que l'investisseur activiste Elliott ait déclaré qu'il avait accumulé une participation de plus de 10% dans l'opérateur de croisières.

Warner Bros WBD.O a rejeté l'offre d'achat révisée de Paramount PSKY.O , donnant au studio une semaine pour négocier un meilleur accord. Les sociétés ont augmenté respectivement de 2,9% et de 6,9%.

Les actions de Fiserv FISV.O ont gagné près de 6 % après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Jana Partners avait pris une participation dans la société de paiement.

Masimo MASI.O a bondi de 34% après que Danaher DHR.N a déclaré qu'il allait acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls pour 9,9 milliards de dollars, dette comprise. Danaher a perdu 3%.

Pendant ce temps, l'Iran est parvenu à un accord avec les États-Unis lors d'un deuxième cycle de négociations nucléaires qui s'est tenu à Genève, mais a déclaré qu'il restait encore du travail à faire.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,25 contre 1 sur le NYSE et de 1,28 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux sommets et 170 nouveaux creux.