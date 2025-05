Wall Street: espoirs sur le commerce en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Après avoir aligné deux séances consécutives dans le rouge, Wall Street devrait repartir de l'avant mercredi, le sentiment de marché redevenant plus favorable aux actifs risqués dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, laissant entrevoir un petit rebond dans les premiers échanges.



Un timide regain d'optimisme devrait porter la tendance après la confirmation par Washington et Pékin d'un projet de rencontre entre le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent ce week-end en Suisse.



Cette main tendue laisse espérer de possibles progrès allant dans le sens d'une prochaine résolution du différend commercial qui oppose depuis plusieurs semaines les deux pays.



Si les investisseurs attendent encore d'en savoir plus sur les détails des pourparlers, l'absence d'escalade constitue déjà une nouvelle encourageante du point de vue des marchés.



'Il s'agira des premières vraies discussions entre les deux plus grandes économies mondiales depuis l'introduction des droits de douane prohibitifs de 125% imposés à la Chine il y a un mois', rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.



Ce rendez-vous a toutefois accueilli avec une dose de scepticisme par la délégation chinoise, qui a bien précisé que la réunion se tiendrait 'à la demande de la partie américaine'.



'Nous avons une forte capacité à résister à la pression et disposons de mesures et de moyens suffisants pour sauvegarder nos droits et intérêts légitimes', a prévenu Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Les investisseurs pourraient davantage s'engager sur les marchés suite aux décisions, attendues en début d'après-midi, de la Réserve fédérale, dont ils attendent des manifestations de détente monétaire.



'C'est la première réunion depuis le Jour de la Libération et le tumulte qui a suivi sur les marchés. Il sera donc crucial de comprendre la position de la Fed et sa réaction face à la situation', avertit Jim Reid, chez Deutsche Bank.



Selon le professionnel, il est probable que le ton général de la banque centrale mette essentiellement l'accent sur l'inflation, l'un des deux objectifs de la Fed, de crainte que les nouveaux droits de douane relance les tensions sur les prix.



'Le message sera clair: il va falloir que le marché du travail se fragilise clairement avant que la Fed envisage de baisser ses taux', estime Jim Reid.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.