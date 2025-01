Wall Street : entame 2025 négative, chute de Tesla, hausse $ information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 00:38









(CercleFinance.com) - Les 3 principaux indices US ont entamé 2025 sur une note indécise mais cette première séance de l'année en dents de scie se conclut par une 5ème baisse consécutive du S&P-500 (-0,22% à 5.868) et du

Nasdaq Composite (-0,16% à 19.280) puis du Dow Jones qui a cédé 0,36% vers 42.390Pts.

Le Russell-2000 des 'small caps' sauve in extremis la mise avec +0,06%, le 'VIX' se tend de +3,3% vers 17,95.

Wall Street enregistre sa plus longue série baissière depuis avril dernier, malgré une entame de séance positive avec des gains initiaux dépassant les 0,8% : le recul de Tesla (-6% à cause de ventes en léger repli) a pesé lourd, ainsi qu'Apple avec ses -2,6% puis ON Seminconductor avec -2,1%.



La tendance s'est inversée dans le sillage du Dollar qui s'est offert une envolée de +1,2% du Dollar, ce qui pourrait affecter les valeurs exportatrices.

A 1,0360/E, le billet vert a retrouvé des niveaux qu'il n'avait plus connu depuis mi-novembre 2022.

Le renchérissement du Dollar est souvent lié à un différentiel de taux qui lui confère un avantage en termes de rémunération mais ce n'était pas le cas ce jeudi 2 janvier.

En effet, les T-Bonds restent quasiment inchangés avec un '10 ans 'à 4,58%, un '2 ans' à 4,2500% (parfaitement immobile).

Il y a donc d'autres mobiles plus subjectifs : à 18 jours de l'investiture de Trump, les Etats Unis apparaissent comme une puissance qui se réveille tandis que l'Europe s'enfonce dans la 'non-croissance' et les déficits, la Chine voit ses PMI se dégrader en décembre.



Il convient de relativiser la déception causée par la publication de l'indice PMI manufacturier US, lequel se tasse à 49,4 le mois dernier contre 49,7 en novembre, car le Département du Travail annonçait de son côté avoir enregistré 211.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 23 décembre, un chiffre en repli de 9.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 223.250 en recul de 3500 par rapport à celle de la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 52.000 pour s'établir à 1.844.000 lors de la semaine du 16 décembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Cela signifie un marché du travail US toujours robuste et un bon prétexte pour la FED de maintenir ses taux inchangés au moins jusqu'à mi-mars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.