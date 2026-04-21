Wall Street : en repli modéré avec hausse du baril et report des négociations US/Iran
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 22:48
On ne peut pas parler d'une douche glacée vu les scores de clôture d'amplitude modeste, quasiment identiques (-0,6%) pour le Dow Jones (-0,59%) et le S&P500 (-0,63%), le Nasdaq-100 résistait un peu mieux (-0,45%) après avoir inscrit un nouveau record absolu à 26.730Pts en intraday, à l'occasion de ce qui aurait pu constituer une 14ème séance de hausse sur une série de 15... et qui se transforme pour le "S&P" en structure de retournement.
Mais pour les optimistes, cette journée de mardi se solde par un exploit historique du "SOXX" : l'ETF sectoriel des semiconducteurs qui aligne bel et bien sa 15ème séance de hausse consécutive, avec un gain de 0,75% à 420,7$, après un record absolu de 423,3$ en début de séance, grâce notamment à AMD ( 3,5%, et nouveau record), Seagate et Crowdstrike 3,8%.
Les 0,3% perdus par Wall Street au cours de la dernière demi-heure ont été repris dès 22H15 car Trump a publié un message rassurant : "le cessez-le-feu est prolongé jusqu'à ce que les pourparlers aboutissent".
Le sentiment que la rencontre d'Islamabad n'aurait pas lieu avant l'expiration du cessez-le-feu a fait grimpe le "WTI" de 7% vers 92$ et le "Brent" vers 101$ (vers 22H10) mais le message de Trump a ramené le "WTI" sous 91$ et le "Brent" sous la barre des 100$ (99,7$).
La sérénité de Wall Street semble se lézarder qui le démontre le "VIX" qui se retend fortement ( 68% vers 20,40), mais de façon paradoxales, les T-Bonds ne font nullement figure de placements refuges.
Le "10 ans" se tend de 5Pts vers 4,297% (432% au plus haut du jour), le "30 ans" se dégrade de 3Pts vers 4,911% et le "2 ans" réalise la pire performance avec 7Pts vers 3,786%.
Mauvaise journée pour les métaux précieux, et notamment l'argent, qui lâche -4,2% vers 76,5$ et Or -2,4% vers 4.700$).
Côté "macro", les 2 "chiffres du jour" ont surpris par leur robustesse : les ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance, sont ressorties en hausse de 1,7%, déjouant des attentes plus prudentes (à 1,4% et après 0,7% en février).
La facture "carburant" peut expliquer la hausse des dépenses en mars, il faudra rogner sur autre chose en avril.
Autre surprise, les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de 1,8 à 2,5% : ce double sursaut semble traduire l'abondance de liquidités et une volonté de diversification de la part de ceux qui en détiennent.
Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%), selon le Département du Commerce.
Peu après la clôture, United Airlines a publié des performances un peu supérieures aux attentes, avec un EPS de 1,19$ contre 1,07 attendu, des revenus à l'international en hausse de 12,2% sur 1 an, et 5% sur les vols intérieurs, le revenu par siège progresse de 7,4%, mais les prévisions prudentes pour le second trimestre déçoivent et les coûts font un bond de 12,6% par rapport au T1 2025.
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