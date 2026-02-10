Wall Street en ordre dispersé, record du Dow Jones

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones enregistrant de petits gains pour s'établir à un record de clôture, après la publication de ventes au détail décevantes aux Etats-Unis en décembre, dans l'attente du rapport mensuel du gouvernement américain sur le marché du travail.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,10%, ou 52,27 points, à 50.188,14 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 23,01 points, soit 0,33%, à 6.941,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 136,20 points (0,59%) à 23.102,47 points.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont stagné de manière inattendue en décembre, signalant un ralentissement de la consommation et de la croissance de l'économie en débutant la nouvelle année.

Cela a alimenté l'espoir des traders de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) se montrer plus accommodante, avec la probabilité d'une baisse des taux en avril revue mardi à 36,9% contre 32,2% la veille, d'après FedWatch de CME.

Reste que les marchés continuent essentiellement d'anticiper que la banque centrale américaine ne modifiera pas sa politique monétaire avant juin, quand le candidat choisi par le président Donald Trump pour remplacer Jerome Powell à la tête de l'institution, Kevin Warsh, prendra ses fonctions - à condition que sa nomination soit approuvée par le Sénat.

Les ventes au détail décevantes sont à la fois une "mauvaise et une bonne nouvelle", a commenté Mark Luschini, stratégiste en chef de Janney Montgomery Scott, citant en particulier les secteurs sensibles à l'évolution des taux d'intérêt.

Mais il a mis en avant également la prudence de Wall Street avant la publication, repoussée à mercredi, du rapport mensuel sur l'emploi. "Personne ne veut dépasser son budget de risque, au cas où les données provoqueraient une certaine consternation", a-t-il dit.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication .SPLRCL ont décliné le plus lourdement, plombés par Alphabet GOOGL.O qui a cédé 1,8% après l'annonce de la vente de 20 milliards de dollars d'obligations. Cette annonce de la maison-mère de Google est intervenue alors que les investisseurs s'inquiètent des montants massifs investis par les géants technologiques dans l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a été soutenu entre autres par les hausses de plus de 2% de Walt Disney DIS.N et Home Depot HD.N , compensant le repli de 1,5% de Coca-Cola KO.N à la suite de résultats trimestriels décevants.

Spotify SPOT.N a bondi de 14,7% après avoir fait état de prévisions trimestrielles supérieures aux attentes.

(Rédigé par Jean Terzian)