Wall Street : en hausse symbolique, ping-pong sur les tarifs

(CercleFinance.com) - La bonne tenue initiale des indices US (scores de +0,2% à +0,7% sur le Nasdaq) n'a pas tenu la distance.

Wall Street n'a pas profité longtemps duel entre le Tribunal du commerce international (basé à New York) et la Maison Blanche : l'issue du bras de fer sur le tarifs douaniers semble par trop incertain.

Par ailleurs, la quasi totalité des gains a résulté de l'envolée de Nvidia (+6% dans les 1ers échanges, +3,3% en clôture).



Un petit coup de pouce haussier entre 21H55 et 22H a permis au S&P500 de grappiller 0,4% au lieu de +0,25%, le 'Dow' prend 0,3%, le Nasdaq-100 +0,2%, le Russell2000 +0,35%.

En dehors de Nvidia, l'activité est restée modestes et ni les 'minutes' de la FED, ni les 'chiffres du jour' n'ont vraiment 'fait bouger les choses'.



Les résultats de Nividia ont une nouvelle fois surpassé les attentes de Wall Street avec un chiffre d'affaires de 44Mds$, en hausse de 69% sur 12 mois, dépassant le consensus d'environ 800Mns$, et a également battu les estimations sur le bénéfice net (de très peu)



Le CA de la gamme de produits destinée à l'intelligence artificielle a progressé de 73% par rapport à l'année précédente, mettant en lumière la demande toujours soutenue pour ses processeurs dédiés à l'IA.

Certes, le groupe a regretté le frein que constitue l'embargo exigé par l'administration Trump sur les exportations de puces vers la Chine, mais ces éléments étaient largement anticipés par les marchés.



Peu après la clôture, les résultats de Dell étaient salués (+9%) tandis que ceux de GAP étaient lourdement sanctionnés : -16% (les 'tarifs' de Trump vont compliquer le business model de la marque).



La journée avait très bien commencé à Wall Street : les intervenants ont d'abord la décision de la justice fédérale américaine de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération' car 'l'International Emergency Economic Powers Act' (IEEPA) de 1977, invoqué par le président américain, ne lui permettrait pas d'imposer de telles sanctions.

Mais la Maison Blanche a rapidement interjeté appel (les 'tarifs' continuent de s'appliquer), ce qui laisse penser que le différend pourrait se prolonger.



Côté chiffres, Wall Street ne s'enthousiasme pas du léger relèvement de la croissance américaine au premier trimestre (2ème estimation), ainsi que les derniers chiffres des inscriptions au chômage.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis ne s'est contracté que de 0,2% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, selon le Département du Commerce qui avait annoncé un tassement de 0,3% en toute première lecture il y a un mois.

Cette légère baisse de la richesse créée, qui intervient après une croissance de 2,4% au trimestre précédent, est principalement attribuable à une augmentation des importations et à une diminution des dépenses publiques.

Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement compensés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation des ménages et des exportations.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 240.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 19 mai, en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 26.000 pour s'établir à 1.919.000 lors de la semaine du 12 mai, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Dans ses 'minutes' publiées hier soir, la Réserve fédérale a pointé une dégradation possible du marché de l'emploi et confirmé son approche prudente en matière de politique monétaire, mettant l'accent sur un environnement économique rendu plus incertain.



Les investisseurs tablent toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, même s'ils pensent désormais que la Fed devrait passer son tour en juin puis fin juillet.



Sur le compartiment obligataire, les US T Bonds à 10 ans se détendent un peu, de -4,53Pts vers 4,433%; le baril de WTI a chuté de -1,7% vers 60,95$ sur le NYMEX.

Le Dollar (Index) a reperdu -0,55%, sa glissade s'est accélérée après le PIB US, il lâche même 0,65% vers 1,1355 face à l'Euro; l'Or se ressaisit, de 3.290 vers 3.315$.





